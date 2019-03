Tradiții de Ziua Internațională a Femeii. Tu știi ce trebuie să faci de 8 Martie

Pe 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în întreaga lume prin diferite evenimente și tradiții. Însă, inițial, a fost o sărbătoare cu tentă socială, feministă, scrie realitatea.net.

Sărbătoarea își are originea într-un eveniment din anul 1908. Atunci, peste 15.000 de femei au organizat un marș pe străzile din New York, cerând drept de vot și salarii mai bune. În 1911, Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită prima dată în câteva țări: Austria, Germania, Danemarca și Elveția. Data aleasă a fost însă 19 martie, scrie publicația The Telegraph. Abia în 1913 a fost aleasă ziua de 8 martie pentru a marca Ziua Internațională a Femeii. În 1975, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial această sărbătoare internațională.

Ziua Femeii nu înseamnă doar să oferi buchete de flori mamelor și colegelor. Scopul ei este să amintească despre lupta femeilor pentru drepturi egale. Din păcate, chiar și astăzi multe femei trăiesc în sărăcie, nu primesc o educație și sunt victime ale violenței domestice.

Potrivit Forumului Economic Mondial, femeile sunt încă plătite mult mai puțin decât bărbații, deși muncesc la fel de mult. Această diferență nu o să dispară mai devreme de anul 2186, avertizează economiștii. De aceea, în fiecare an sunt organizate marșuri, concerte și diferite evenimente publice, prin care femeile atrag atenția asupra acestei discriminări care încă există în multe țări.

Tradiții de Ziua Femeii în diferite țări

În mai multe state, Ziua Internațională a Femeii este considerată sărbătoare oficială și este zi liberă. În alte țări, printre care și România, nu a fost declarată sărbătoare publică, însă este respectată și marcată prin multe evenimente.

Conform tradiției, bărbații oferă femeilor din viața lor cadouri și buchete de flori. Sunt sărbătorite mamele, colegele, prietenele, soțiile și fiicele. În special în România și Bulgaria, ziua de 8 martie este considerată și Ziua Mamei. Astfel, copiii oferă mamei și bunicii mici cadouri și surprize frumoase.

În cele mai multe țări, inclusiv în România, femeile primesc de obicei flori, chiar dacă și cadourile sunt apreciate și oferite deseori. Profesoarele, învățătoarele și educatoarele primesc flori de la elevii lor, iar bărbații oferă flori și mici atenții șefelor și colegelor.

În Italia, de exemplu, bărbații le oferă femeilor mimoze galbene. În Rusia și Albania, pe lângă mimoze galbene, se oferă ciocolată sau bomboane de ciocolată.

În alte țări, precum Portugalia și Italia, există obiceiul ca femeile să se distreze în noaptea de 8 martie, să iasă în oraș „doar între fete” sau să meargă la diferite petreceri tematice. Este un fel de petrecere a burlăcițelor, iar tradiția începe să se extindă și în alte țări, inclusiv la noi.