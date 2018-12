TRADIŢII DE IARNĂ LA NIMORENI. Ansamblul folcloric din localitate a pregătit un program festiv pentru săteni

Colinde, urături şi scenete în ajun de revelion. Ansamblul folcloric "Doina Işnovăţului" din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, a pregătit un program festiv pentru localnici.



"Deschide uşa creştine, că venim din nou la tine la mulţi ani cu bine. "



Cei 20 membri ai ansamblului, cu vârste cuprinse între şapte şi 60 de ani, s-au pregătit serios pentru festivităţile din localitate.



"Ne-am pregătit într-un interval scurt, am cântat opt colinde. Am dorit să aducem pe feţele consătenilor atmosfera de sărbătoare. Colindele sunt autentice, sunt care luate din satul natal, satul Nimoreni", a spus Andreea Tofan, membru ansamblul.



Şi pentru ca magia sărbătorilor de iarnă să fie resimţită din plin, copii prezenţi la concert au primit daruri. Cadourile au fost oferite de o organizaţie de caritate. Darurile au fost pregătite şi împachetate de micuţi din Germania.



"Aţi fost cuminţi anul acesta ? - Da . - Aşa la fată cuminte. - Băiţelul să creşti mare."



"Eu am primit cadou un căluţ. - Ce mai ai acolo? - O steluţă de ciocolată, periuţă de dinţi, pastă."



"Am primit un ponei, un honorac şi o bluziţă. Un set de elastice, două pieptene. Mi-a plăcut foarte tare şi eram curioasă ca să îl deschid. "



"Îmi place cadoul. - Cum este? - Foarte frumos. -Ce ai găsit aici? - Pastă, periuţă, prosop, rechizite. "



Şi părinţii s-au bucurat de surprize.



"Noi suntem mulţumiţi că au venit sărbătorile şi au câştigat copii noştri aşa cadouri de peste hotare", a declarat Alexandra Demitrov, preşedintele asociaţiei "Baştina Nimoreni".



Reprezentanţii asociaţiei "Baştina Nimoreni" susţin că deja al treilea an organizează caravana de crăciun. Anul trecut, daruri au fost oferite vârstnicilor din localitate.



Noi înaintăm proiecte mici ca pentru cadouri să mulţumim, să îi bucurăm pe copii, sau pe sătenii noştri care sunt. Anul acesta am avut un mic proiect trimis la Germania. Cadourile sunt făcute de copii pentru copii şi eu m-am bucurat că totuşi am văzut zâmbete pe faţa copiilor."