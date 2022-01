TRADIŢII de Crăciun în raioanele Călăraşi şi Criuleni. Naşterea Domnului, vestitiă de preoţi şi de colindători

Cu două zile înaintea Crăciunului pe stil vechi, Naşterea Domnului este vestitiă de preoţi şi de colindători. Tradiţia este vie, mai ales, la sate. În comuna Drăsliceni, din raionul Criuleni, coriştii bisericii din localitate au umblat din casă în casă pentru a le aduce oamenilor bucuria sărbătorii.Ceata de colindători, împreună cu preotul, sunt întâmpinaţi de gazde cu dulciuri şi colaci. Potrivit tradiţiei, gospodarii care primesc, în preajma Crăciunului, preotul cu icoana au parte, întregul an, de bunăstare şi spor.Şi locuitorii din Logăneşti, Călăraşi, au aşteptat colindătorii cu porţile deschise."Aşteptăm preotul să ne viziteze, să ne colinde. E o tradiţie pe care am învăţat-o de la părinţii noştri şi este ceea ce vrem să le transmitem şi copiilor noştri pentru că tradiţiile nu trebuiesc uitate.""Ne-am pregătit să le dăm cât ne lasă inima că aşa este obiceiul. De când sunt eu, deja am 77 de ani. Este cest obicei."" În fiecare an, cu mult drag şi plăcere aştept. Când vin şi daruri le dăm, bomboane, biscuiţi pentru băieţi"Preotul Ioan Marian spune că, anii trecuţi, era însoţit de o ceată numeroasă. De această dată însă, din cauza pandemiei de COVID-19 a venit cu un grup mai mic de colindători." Noi, cei care colindăm, ducem mesajul bun al Naşterii Domnului. Reîmprospătăm mintea şi gândirea omului, aşa încât să ţină minte că trebuie să dea ca moştenire, nu avere copiilor lor, ci tradiţia strămoşească", spune preotul.Sărbătoarea Naşterii lui Iisus Hristos este una dintre cele mai importante din calendarul creştin-ortodox."Creştinilor care trăiesc în Moldova şi celor ortodocşi să se bucure de Naşterea Domnului şi cei care nu au parte de astfel de colindători, cu siguranţă Dumnezeu le va trimite pe cineva care să le bată la poartă. Pruncul Isus să intre în fiecare familie, în fiecare gospodărie, aşa încât să sfinţească toată lumea", spune părintele Ioan Marian.