Tradiţii de Bobotează, păstrate cu sfinţenie. Mai mulţi bărbaţi din satul Ratuş s-au scăldat în apa rece a unui iaz din apropierea bisericii

Preoţii spun că nu trebuie să uităm că Boboteaza nu este doar despre scăldatul în apa rece, ci şi despre sfinţirea acesteia."Petrecem şi parcurgem an de an, scăldându-ne, închipuindu-ne că ne scăldăm în Iordan, pentru că în Iordan toată lumea se scaldă şi vară, şi iarnă. Îndemnăm şi pe alţii să aibă curaj. Doamne ajută.", a spus parohul bisericii din satul Ratuș, Ioan Marian."Este o acţiune pentru bărbaţii adevăraţi. Consider că este o tradiţie foarte frumoasă pentru noi, moldovenii. ""E suportabil, trebuie să ai curaj. În rest, totul e bine. După asta cred că o să mergem la un izvar, pentru că e frig. Mâncăm şi o fripturică.""Nu avem emoţii, pentru că am venit să sărim. Suntem bărbaţi şi nu mai stăm pe gânduri, să intrăm în apă sau nu.""Ieri am ţinut post şi astăzi trebuie numaidecât să intru în apă. Asta e dorinţa mea, să mă curăţ.""În fiecare an venim la slujbă şi ne rugăm pentru sănătate, pentru copiii noştri, pentru cei bolnavi. ""În fiecare dimineaţă bem nafură cu agheasmă, agheasma e bună şi la tratarea bolilor. ""Azi trebuie să ne ducem să stropim cu agheasmă. Luăm o căldare cu apă, dar căldarea trebuie să nu fie începută. Stropim prin casă."