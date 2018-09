Tradiții, cultură, artă și frumusețe. Fuego, Irina Loghin şi Vali Boghean, cu un recital de suflet la Centenar Fest

Foto: facebook.com

Ultima zi a celui mai mare festival din ţară "Centenar Fest", dedicat tradițiilor româneşti, a adunat mii de vizitatori la Centrul Cultural VATRA. Pe parcursul zilei, cei prezenți la eveniment au avut posibilitatea să admire prestația mai multor ansambluri artistice, care au defilat cu mândrie în costume naţionale.



"Astăzi am venit îmbrăcată în năframă, cămaşă, zgărdan, sumnă, colţuni şi opinci. În Moldova este astfel de costum la noi altfel şi cămăşile şi fusta", a spus Ileana Vizău, participant.



Oamenii spun că au venit să afle mai multe despre cultura românească:



"Mă bucur foarte mult de sărbătoarea de astăzi şi mulţumim organizatorilor. Şi tot celor care sunt prezenţi aici".



Pe scenă a urcat și interpreta de muzică populară din România Irina Loghin. Ca de fiecare dată, publicul a răsplătit-o cu aplauze.



"Niciodată nu am întâlnit atâta public în Basarabia. Publicul este dornic şi aş dori să se repete şi în România cu artiştii de aici", a precizat Irina Loghin, interpretă de muzică poulară.



Invitatul special Fuego a primit în loc de flori un tablou din partea unei admiratoare: "E un public minunat dar când mai şi primeşti şi cadouri. Am foarte multe astfel de portrete pe care le păstrez în arhiva mea de suflet".



Frigul care s-a lăsat spre seară nu i-a împiedicat pe cei prezenți să-și continuie distracția. Unii au venit echipați de acasă:



"Știam că va fi frig și ne-am echipat cu pături de acasă, iar muzica care este aici ne încălzește sufletele și încercăm să ne mișcăm".



"Am venit cu verișoara mea. Nu îmi este frig pentru că dansăm, iar atmosfera este foarte plăcută".



Spectacolul a continuat până aproape de miezul nopții şi a culminat cu un recital susținut de interpretul Vali Boghean.



"Ne bucurăm că cu această ocazie noi românii care vorbim acest grai au rămas până la urmă. E o senzație nemaipomenit de frumoasă", a declarat Vali Boghean.



În cele două zile de festival pe scenă au evoluat Cristi Aldea-Teodorovici, Alex Calancea Band, Moldovan National Youth Orchestra, dar şi trupele "Gândul Mâței" şi "Lupii".