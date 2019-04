Tradiţie păstrată de 80 de ani. Un sat din raionul Briceni marchează Paştele Blajinilor a doua zi de Paşte

Îşi păstrează de 80 de ani tradiţiile şi îşi pomenesc morţii a doua zi de Paşte. Locuitorii satului Mărcăuţi, raionul Briceni, marchează astăzi Paştele Blajinilor.

Dis-de-dimineaţă oamenii au venit la cimitirul din sat cu ouă roşii, cozonaci şi dulciuri.



Ala Postolachi este stabilită la Moscova de ani buni, iar zilele acestea a revenit în satul de baştină: "Este o tradiţie de la strămoşi, fiindcă aşa au fost buneii, părinţii şi acum păstrăm şi noi tradiţiile. Ne întâlnim astăzi cu rudele ca să-i pomenim pe cei care nu sunt printre noi".



Ludmila Gudumac a venit la mormântul fiicei: "Avea 14 ani când a murit, au trecut 20 de ani de atunci. Am adus haine, prosoape, căldări, veselă. Aşa e tradiţia la noi".



Oamenii au adus bucate tradiţionale pentru Paşte să împartă de sufletul morţilor:



"Un colac, ou roşu, nişte biscuiţi, câte un ștergar ca să rămână ca amintire de la părinţii mei".



"Am venit să-i pomenim pe cei răposaţi, bunica Eugenia, mama Sofia şi tata Vladimir. Acestea au fost cei mai pentru suflet la noi".



"Din alt oraş am venit să pomenim bunicii noştri, este o zi foarte importantă pentru familia noastră, deoarece aici se odihnesc bunicii care ne-au crescut".



Cei mai în vârstă localnici susţin că tradiţia se păstrează din 1935:



"Au vrut să schimbe, dar am decis - nu, să rămână mai departe aşa. Am venit la cimitir astăzi să-i pomenim pe cei morţi. Avem părinţi, soţul meu este aici, două mătuşele mele. Ce putem, aceea aducem".



"În satele vecine, în ziua de joi, în ziua de sâmbătă iarăşi se fac pomeniri, înseamnă că a fost un preot cândva care făcea pomenire în toată săptămâna aceasta şi noi am rămas să menţinem aceste obiceiuri şi aceste tradiţii frumoase", a declarat Octavian Gavriloe, parohul bisericii din satul Mărcăuţi.