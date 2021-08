Tradiţie păstrată cu sfinţenie la Bravicea. Hramul Căruţaşilor, la a patra ediţie

Cele mai deosebite căruţe şi cei mai frumoşi cai au putut fi admiraţi în satul Bravicea din raionul Călarăşi, acolo unde s-a desfăşurat "Hramul Căruţaşilor". Oameni din diferite raioane au venit la eveniment, care a ajuns la a patra ediţie. Valeriu Totomir are 61 de ani şi este unul dintre cei mai vârstnici şi experimentaţi căruţaşi care a rămas în satul Bravicea. În prezent, acesta are doi cai, însă îşi aminteşte că, pe timpuri, avut chiar şi câte şapte.



"Tatăl meu de mic copil a fost căruţaş şi de la dânsul mi se trage tot. Poate la alţii le pare bine că şi-au luat motoblocuri, dar eu de exemplu nu dau eu caii pe motobloc. Îi iau pe câmp, mă duc după mâncare la animale, fânul îl aduc."



Cel mai tânăr călăreţ care participat la festival este Valeriu Boţan, în vârstă de 16 ani.



"Mi-a plăcut când am mers prima dată şi după asta am început a călări caii. De trei ori am căzut, azi o dată şi câţiva ani în urmă, dar nu a fost nimic grav".



Parascovia Vulpe a venit la Hramul Căruţaşilor cu două căruţe, pe care le-a împodobit cu cele mai frumoase podoabe, exact ca la nunţile de acum 60-70 de ani.



"Cândva mireasa avea zestre. Avea ladă de zestre, covor, avea perne. Acuma nu că nu-i la modă, dar mireasa se mărită fără zestre. Acesta este prosopul miresei. Când se mărita avea icoană, şi ea se acoperea când se ducea la cununie. Mireasa avea pregătite prosoapele pentru nun şi nună".



În premieră, în acest an a fost organizat şi un concurs de tracţiune. Cei mai puternici cai din sat au trebuit să tragă un trunchi de copac cu o greutate de peste 300 de kilograme.



"Anul acesta avem ca noutate un concurs nou de tracţiune cei care nu sunt în domeniu ni se face un pic milă, dar căruţaşii spun că este un proces normal pentru că din pădure anume astfel de bârne se tractează până la drum", a declarat preşedintele juriului Asea Timuş.



Vizitatorii au putut să călărească şi să se plimbe cu trăsura.



"Acum este o tradiţie care se prinde a uita. De la cal trec la alte vehicule. Ar trebui să păstreze ce e mai bun. Eu am crescut la părinţi şi am avut trăsură. Acum suntem duşi de mulţi ani de acasă."



Cei mai în vârstă îşi amintesc cu nostalgie de vremurile tinereţii.



"Cu faetonul se plimbau înainte. Asta prin anii 40 încoace. Acum deja nu le place în căruţă. Mie îmi place de exemplu. Soţul dacă găseşte o căruţă, apoi ne urcăm şi ne ducem la pădure. "



"Majoritatea au dat caii şi au trecut la motobloc. Dar calul merge mai bine decât motoblocul, asta apasă pământul, dar calul întoarce încetişor brazda, e foarte bun."



Autorităţile locale încercă să facă tot ce le stă în puteri pentru a păstra această tradiție.



"În fiecare an le oferim vopsele pentru a îşi aduce căruţele în ordine, cum se face o testare la maşini aşa facem noi testare la căruţe", a spus primarul satului Bravicea Alexei Zatic.



În prezent, în satul Bravicea din raionul Călăraşi sunt în jur de 60 de căruţe şi 80 de cai.