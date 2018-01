Tradiţie inedită în satul Ruseştii Noi. Cum sărbătoresc cei care poartă numele sfântului Ioan Botezătorul

Toți cei care poartă numele de Ion și Ioana au fost omagiați astăzi cu mare fast în satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. De 12 ani, ziua Sfântului Ioan Botezătorul începe la biserică, unde cei care îi poartă numele vin cu linguri în loc de lumânări.

După aceea, oamenii participă la un ospăț organizat de preotul din sat.



Conform tradiției, omagiații din această zi nici nu îndrăznesc să calce pragul bisericii, dacă nu și-au luat lingurile în buzunar.



"Părintele acolo gătește câte ceva și de asta ne luăm lingurile de acasă. Cred că străchini și pahare sunt, numai linguri trebuie", a spus o enoriaşă.



"- Am doi băieți. - Amândoi Ion îi cheamă? - Da, primul băiat i-am pus numele Ion, dar al doilea e de Sfântul Ion născut. La unui îi spun Ion, la altul Ionuț", a spus altă enoriaşă.



După liturghie, enoriașii au fost invitați la o ciorbă specifică localității care le-a fost servită cu vin fiert.



"Am prăjit-o, am fiert carnea tot frumos. Am pus doi berbecei, vreo șapte iepuri am pus. Ceapă, pătrunjel verde", a spus o gospodină.



"Ionii - asta-i talpa Ruseștilor. Eu, de exemplu, sunt Pavel, dar astăzi suntem toți Ioni. Ne adunăm, ne punem la masă, vedem ce mai facem. Ne mai sfătuim", a declarat Pavel Codreanu, primar satul Ruseștii Noi .



În cinstea celor omagiați, a fost împărțită ciorba, care s-a dovedit a fi delicioasă.



"12 ani ne grămădește la biserică. Sărbătorim așa cum se cade, ca la moldoveni", a declarat Ion Ostahi, locuitor satul Ruseștii Noi



"Îmi pare bine că am așa nume. Îmi pare bine că părinții mei, care nu mai sunt în viață, mi-au dat numele Ioana. Tatăl meu - Ion, am frate Ion, am nepoței Ion și Ionela", a spus Ioana Ţapeş, locuitoare satul Ruseștii Noi.



Cel mai bogat om din sat se consideră, totuși, a fi viceprimarul care are în familie tocmai trei membri care au acelaşi nume ca şi el.



"Feciorul meu, ca și mine, este tot Ion, adică îmi poartă numele. Așa a dat Dumnezeu ca ginerele să fie tot Ion și cuscrul să fie tot Ion", a zis Ion Cîrlan, viceprimarul satului Ruseștii Noi.



Aproape 600 de persoane din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni poartă numele de Ion sau Ioana. În total, în Moldova în jur de 170 de mii de oameni au acest nume de botez.