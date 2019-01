Tradiţie inedită în satul Ruseştii Noi. Cum sărbătoresc cei care poartă numele sfântului Ioan Botezătorul

Creştinii ortodocşi îl cinstesc astăzi pe sfântul Ion. Sărbătoarea a fost marcată cu mare fast în localitatea Ruseştii Noi raionul Ialoveni. După slujbă, cei care poartă numele Ion s-au adunat în centrului satului.



Ion Codreanu spune că a fost botezat aşa pentru că a venit pe lume în această zi deosebită, chiar dacă şi pe fratele mai mare îl chema la fel.



"El se numea Ion, dar eu când eram mic îmi spuneau Vanea. M-am născut de sfântul Ion şi mama nu a vrut să schimbe. Îi sărbătoare mare şi eu mă mândresc cu acest nume", a spus Ion Codreanu locuitor al satului Ruseştii Noi raionul Ialoveni.



"În primul rând sănătate, nouă şi familiilor noastre. Toată lumea să fie sănătoasă, neamuri, prieteni", a spus Ion Ostahi, locuitor al satului Ruseştii Noi raionul Ialoveni.



Iar Ioana Dodani recunoaşte că nu-i plăcea numele său când era mică.



"Când mă întreba cineva cum mă cheamă, da eu spuneam, nu ştiu. Acuma îmi place că s-a făcut tradiţia asta de sfântul Ion şi cu mândrie îl port deja", a spus Ioana Dodan, locuitoare a satului Ruseştii Noi raionul Ialoveni.



Oamenii au gustat din tradiţionala ciorbă de miel şi au ciocnit câte un pahar cu vin fiert.



"Doi cârlănaşi, cartofi, ceapă, morcov. Într-un ceaun de 130 de porţii şi în ceaunul celălalt tot 130. În total 260 de porţii", a spus un bărbat.



"Am pus mere, am pus piper negru măcinat, lămâie. Toate condimentele aşa încât să fie gustos. Se întreabă, se întreabă", a completat un alt bărbat.



Potrivit primarului, în sat locuiesc aproximativ 800 de persoane care se numesc Ion sau Ioana.



"La noi sunt peste 600 de Ioni, 200 de Ioane şi Ionele, mai puţine, dar sunt", a spus Pavel Codreanu, primarul satului Ruseştii Noi raionul Ialoveni.



Parohul bisericii din sat a venit cu ideea ca această sărbătoare să fie transformată într-un festival naţional.



"Noi ne adunăm la Ruseştii Noi deja al 13-lea an consecutiv.Numele Ion se traduce plin de har. Este cel mai răspândit nume bărbătesc", a spus Anatol Stefanov, parohul bisericii din sat.



Monica Babuc, ministrul degrevat al Educaţiei, Culturii şi Cercetării, a venit să felicite Ionii şi Ioanele din Ruseştii Noi.



"A da drepturile de autor pe această sărbătoare ruseştenilor. Pentru că o merită, ei au lansat-o şi sunt la a 13-a ediţie", a declarat Monica Babuc, ministrul educaţiei.



Şi în comuna Răzeni, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul a fost marcată cu tradiţii şi obiceiuri. Şapte colective artistice din cinci localităţi ale raionului au evoluat în cadrul Festivalului "Miez de gerar".



"Festivalul este binevenit, este la sfârşitul sărbătorilor de iarnă şi chiar ne-a părut bine că încă o dată avem posibilitatea ca să colindăm, să urăm" Ecaterina Jumir, conducător artistic colectivul "Oleandra".



Primarul comunei îşi propune ca evenimentul să aibă loc în fiecare an.



"Scopul acestui festival este promovarea valorilor culturale ale neamului românesc. Şi îmi doresc munlt ca la acest festival să fie o continuitate şi mai departe", a declarat Ion Creţu, primarul comunei Răzeni.



În Moldova, peste 100 mii de bărbaţi poartă numele Ion, iar aproape 58 de mii sunt înregistraţi ca Ivan. Totodată, aproape cinci mii de femei se numesc Ioana.