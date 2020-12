Tradiție de Sfântul Andrei: Mai mulți gospodari din Hoginești au rămas fără porți

Tradiția i-a lăsat fără porți și în acest an pe mai mulți gospodari din țară. Deși riscă amenzi usturătoare, unii flăcăi nu au renunțat la obicei și au mers la furat porți în ajun de Sfântul Andrei.În noaptea de sâmbătă spre duminică, şi câţiva gospodari din satul Hoginești, raionul Călărași au rămas fără porți. Această femeie spune că nici nu s-a gândit că va rămâne fără poartă, deoarece nepoata sa are doar 15 ani.”Când m-am trezit acuma dimineață, era luată poarta. Nepoata am de măritat, dar e clasa a noua de abia. Bănuiesc cine-i, dar ce să-i faci. Sfântul Andrei e așa.”Un alt locuitor al satului, Ion Golban, povesteşte că ani la rând se tot trezea dimineața cu mai multe porți în fața casei.”De când m-am mutat aici și nu aveam poartă, veneau băieții și le furau din sat și mi le aduceau mie. Eu mă bucuram, dar nu pe multă vreme, căci a doua zi le luau oamenii”.Chiar dacă nu are fete de măritat, bărbatul spune că şi-a luat toate măsurile de precauție pentru ca, eventual, să nu rămână şi el fără poartă.”Nu a furat-o că nu am fete. Fetele le-am măritat. Eu am îmbătrânit și am prins la minte. Ne-am luat și am sudat deasupra la balama câte un bold și nu o poți scoate”.Totuși, unii gospodari sunt împotriva acestei tradiții.”E tradiție, dar nici chiar așa. S-o arunci în râpă. Scoate și o pune alături, așa e tradiția”.Poliţia a înregistrat deja 20 de plângeri pentru furtul porților. Fapta se sancţionează cu o amendă de până la cinci mii de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.