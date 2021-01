Tradiţia se respectă în Văratic, raionul Ialoveni. În ajunul Zilei Sfântului Vasile pe stil vechi, cetele de urători merg din casă în casă

În ajunul Zilei Sfântului Vasile pe stil vechi, în mai multe localităţi din ţară, cete de urători au mers din casă în casă şi le-au dorit gospodarilor belşug şi un an cât mai roditor. Tradiţia este respectată şi în satul Văratic din raionul Ialoveni."- Cinstiți gospodari, primiţi urătorii? - Primim, primim!"Familia Iachim aşteaptă cu nerăbdare urătorii în fiecare an."Tare bucuroşi, cu atât ne mai luăm. Copiii sunt departe, măcar cu urătorii şi sărbătorile de iarnă, ce să faci. Dacă aşa sunt sărbătorile ţărăneşti, aşa de la ţară suntem. Primim pe toţi şi copii şi maturi.", a spus Eugenia Iachim, locuitoare a satului Văratic.Ulterior, ceata de bărbaţi a plecat mai departe cu uratul."ROATĂ MĂI, HĂI, HĂI!!!"Şi Familia Burghelea i-a întâmpinat pe urători cum se cuvine."Cu plăcere, dacă aşa este sărbătoarea aceasta. Cu mare bucurie şi plăcere, cu oleacă de palincă şi vin"Bărbaţii spun că în fiecare an merg cu uratul prin sat, spre bucuria locuitorilor."Noi în tot anul mergem cu colinda, cu uratul pe la prieteni, pe la cunoscuţi. Noi am fost cu uratul, mergem cu toată echipa, unul cu instrumentul muzical - toba, care cu steaua, toţi avem funcţiile noastre.", a spus Vasile Caterev, membru al ansamblului "Puhoienii".