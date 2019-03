Tradiția băilor publice din Capitală se păstrează până în prezent. Cine sunt persoanele care le trec pragul

În secolul în care baia este un lucru indispensabil în fiecare locuință, mai sunt oameni care merg la băi publice. Este vorba, în special, despre vârstnicii nostalgici după vremurile sovietice, care vin mai mult pentru a socializa. Administratorii băilor publice, două la număr în Capitală, spun că printre cei care le trec pragul sunt și turiștii cu bugeturi modeste şi şoferii de cursă lungă. Aici ei au la dispoziție sauna, un bazin și proceduri de masaj terapeutic.



"Venim pentru sănătate, pentru că baia cu aburi a făcut numai bine. Eu am 12 ani de când vin la baie, am venit şi când preţurile erau mai mici, dar mă rog. Eu socot că nu este scump, de fel", a spus Ecaterina Cristea, vizitatoare.



"Ştiţi, eu aveam altă impresie despre băile publice. Ţin minte încă băile de pe timpurile sovietice unde era murdărie, multe minusuri erau, dar când am intrat m-a frapat."



"E o baie publică, dar aşa aranjată foarte bine."



Potrivit administrației băii, în fiecare săptămână la baie vin doi vârstnici, un bărbat de 91 de ani şi o femeie de 96 de ani.



"Baia e foarte bună aici. Suntem o grupă de oameni care venim aici cam de la deschidere."



Baia publică este deschisă toată săptămâna, cu excepţia zilei de marţi.



"Oamenii au o zi anumită când vin la baie. Noi avem clienţi care de la începutul băii vin în aceeaşi zi şi practic la aceeaşi oră. S-a păstrat atmosfera asta, că aici în baie nu degeaba se spune că în baie toţi sunt egali", a declarat Virgil Bulican, administrator.



Administrația băii mai spune că lunar oferă cinci abonamente gratuite pentru cei care nu-și permit să achite taxa. Pentru o oră în baia publică, oamenii trebuie să achite între 65 şi 95 de lei.

De asemenea, aceştia au acces la un mini-bar şi pot beneficia de serviciile unui frizer, de masaj şi înot.