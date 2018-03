TRACTOR NOU CU PIESE VECHI: Un bărbat din Floreşti, înşelat de reprezentanţii unui magazin online din Chişinău

Un bărbat din satul Roşieticii Vechi, raionul Floreşti, afirmă că a fost înşelat de reprezentanţii unui magazin online din Chişinău. Dumitru Cuşnir a comandat pe internet un tractor de mici dimensiuni, pentru care a plătit aproape 40 de mii de lei. Până aici toate bune, doar că, la scurt timp, a constatat că piesele maşinii nu coincideau cu originalul.

Potrivit lui, roţile şi freza erau mai mici decât cele indicate pe site, aripile din faţă aveau dimensiuni diferite, iar acumulatorul era legat cu o sârmă.



"Dacă ai arătat acolo că asta vinzi, asta dă-mi. Apu asta dă-mi. Eu plătesc pentru acei care ne-o arăţi. Nu plătesc pentru nu ştiu ce acolo", a spus agricultorul, Dumitru Cuşnir.



A decis să ia legătura cu reprezentanţii magazinului, iar răspunsul l-a supărat şi mai mult.



"O zis că deamu până la atâta returnaţi-l înapoi. Eu am spus că nu se primeşte băieţi, pe mine o să mă coste 1200 ca să vi-l duc înapoi. 1200 de lei. Şi eu nu sunt bogat ca să plimb tractoare de la Chişinău acasă, şapoi să îl duc înapoi", a spus agricultorul, Dumitru Cuşnir.



Ca urmare, bărbatul a decis să depună o plângere la Agenţia pentru Protectia Consumatorului.



"Consumatorul a fost dus în eroare. Agentul economic risca să fie sancţionat. Fiind citat pentru depunerea explicaţiilor, agentul economic a recunoscut vina şi a dorit soluţionarea pe cale amiabilă", a spus inspectorul în cadrul APC, Ion Barbos.



Peste câteva zile, reprezentanţii magazinului online l-au contactat şi i-au livrat acasă alte roţi. Despre celelalte piese nicio vorbă.



"Am vorbit cu administraţia, dar nu pot să vă ofer sincer un interviu. Nu nu mi se permite cu mare părere de rău. Chestia a fost că a fost o neconcordanţă cu furnizorul, dar problema până la urmă s-a rezolvat", a spus vânzătorul consultant magazin online, Tudor Cafcanari.



Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului, pe parcursul anului 2017, în adresa instituţiei au parvenit în jur de 2 mii 500 de petiţii, cu aproape 400 mai multe decât în 2016.