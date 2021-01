Trabsformare incredibilă! O femeie din capitală a reuşit să dea jos 42 de kg

Cine doreşte să scape de kilogramele în plus are nevoie de voinţă, disciplină alimentară şi, cel mai important, multă răbdare. O spune Tatiana Goncear, o locuitoare a Capitalei, care în 2019 cântărea 135 de kilograme. Femeia a reuşit să dea jos 42 de kilograme şi nu planifică să se oprească aici.



Tatiana a decis, în decembrie 2019, că sala de sport trebuie să-i devină a doua casă.



"În decembrie, o zi de marţi, cred că era data de 3, la ora 18 seara, am luat decizia să fac această transformare şi să devin mai conştientă în legătură cu corpul meu şi cum pot să îmi ating scopul sau visul pe care l-am avut", spune femeia.



Pentru început, împreună cu antrenorul său, şi-a analizat viaţa în detaliu şi a ajuns la concluzia că alimentaţia fără măsură a fost cauza kilogramelor în plus.



"Mâncam foarte mult, dar de fapt mi se părea că nu. Pentru că undeva era un biscuite, o ciocolată, un măr, două mere, un kg de zmeură, deci nu era nimic calculat", mărturiseşte Tatiana.



După o lună de sport, femeia a reuşit să dea jos 8 kilograme.



"Mi se părea că wow eu în câteva luni îmi voi atinge scopul şi mi se părea că la sfârşitul anului eu voi fi un miss Bikini, deci aveam aşa nişte iluzii. De la început toată lumea îţi face astfel de vise, dar, cu părere de rău, nu este aşa", spune femeia.



Tatiana a recunoscut că a trecut şi prin momente dificile, când cântarul nu mai arăta schimbări:



"2-3 luni nu slăbeam nici un kilogram. A fost foarte demotivant acest lucru şi am plâns. Dar cel mai mult l-am ascultat pe antrenorul meu care îmi spunea nu te uita la cifre, hai să vedem în centimetri. Iar atunci când vedeai că pierdeai în centimetri, la burtă şi la talie înţelegeai că corpul tău se transformă"



"Desigur că, am lucrat pe toate dimensiunile, începând cu starea emoţională, care este extrem de importantă, apoi antrenamentele, alimentaţia şi recuperarea", spune antrenorul Alexei Pervanciuc.



Femeia spune că nu există un secret pentru a slăbi, ci mai degrabă e nevoie de multă voinţă:



"Să găsească o persoană care să îi arate calea, care şi până unde. Apoi perseverenţa, să nu cedeze, să continue chiar dacă nu vede nici un rezultat. Şi răbdarea, răbdarea contează foarte mult."