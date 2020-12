Totul pare desprins din poveste. Celebrul cartier newyorkez Brooklyn şi-a decorat casele în mii de ornamente şi luminiţe colorate

În ciuda pandemiei, coronavirusul nu a reuşit să le fure americanilor spiritul sărbătorilor de iarnă. Celebrul cartier newyorkez Brooklyn şi-a decorat casele în mii de ornamente şi luminiţe colorate. Feeria de Crăciun pare să fi luat naştere aici, căci, oriunde ai privi, totul pare desprins din poveste.

Supranumit și capitala Crăciunului, cartierul Dyker Heights este unul dintre cele mai mari atracţii din New York în perioada sărbătorilor de iarnă.Vecinii se întrec în creativitate şi chiar organizează concursuri pentru cea mai festivă amenajare. Casele sunt abia vizibile în spatele decorului.



Potrivit ghizilor care organizează itinerare turistice în zonă, majoritatea vizitatorilor din acest an sunt localnici. Este un tur de aproximativ 3 ore și are loc noaptea.

Tradiția din Dyker Heights a început la mijlocul anilor 1980. Anual locul este vizitat de mii de turişti din toată lumea curioşi să vadă vestitele case americane îmbrăcate în lumini.