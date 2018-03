Totul e ca un spectacol, iar grijile sunt tratate cu umor. Doi soţi-clovni din Moldova povestesc aventura vieţii lor

foto: publika.md

Viaţa lor e ca un spectacol de circ, iar toate grijile sunt tratate cu mult umor. Este vorba despre soţii Marcel şi Rima Ursu, care acum 28 de ani au îmbrăcat masca de clovn, iar de atunci, principala lor ocupaţie este cea de a aduce zâmbetul pe buze. S-au cunoscut pe când aveau câte 13 ani la şcoala de arte din Bălţi. Ulterior, el a fost luat la armată, însă nici acolo nu a renunţat la pasiunea sa pentru artă.



"Cântam la acordeon şi cu vocea, am cântat în cor, am lucrat ca artist original, asta pantomima şi jongleria. Doi ani am făcut armata ca artist militar. După armată am făcut nunta şi am început să predăm chiar în Bălţi era studia de circ şi noi am început să predăm cu soţia", a menţionat Mircea Ursu.



"Am lucrat şi pe croazieră internaţională, împrejurul lumii, am fost la multe festivaluri şi în China şi în Elveţia şi în Italia, în Israel şi în Rusia în Ucraina, dar tot ne trăgea să ne întoarcem în Moldova, că aici sunt părinţii, plaiul nostru natal", a precizat Mircea Ursu.



Până la urmă, dorul i-a adus acasă.



"Când eu am lucrat peste hotare, ţineam steagul Moldovei şi noi ne mişcam după muzica lui Michael Jackson şi eu plângeam, lacrimi că eu ţin steagul Republicii Moldova, dar sunt departe şi vreau aşa acasă să mă întorc", a spus Mircea Ursu.



Cuplul are doi copii, iar fiica mai mare a decis şi ea să-şi dedice viaţa artei: "Fiica noastră a absolvit şcoala muzicală, noi am încercat să o atragem în circ, însă ea a ales muzica. Acum locuieşte în Italia şi predă la o şcoală muzicală şi este satisfăcută de ceea ce face".



Feciorul a ales totuşi să meargă pe alt drum: "Fiul nostru este inginer-tehnolog, îi place mult tehnica, repară computere. Arta este departe de el."



Cei doi soţi-clovni spun că sunt oaspeţi aşteptaţi la petreceri, iar cei mai dragi spectatori sunt copiii.