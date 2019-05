Totul a fost ALTFEL! Ce s-a întâmplat cu bărbatul acuzat că a primit din greşeală cu 20 DE MII DE LEI mai mult la un schimb valutar

Neglijenţa unei casieriţe de la bancă şi graba poliţiei l-au băgat pe un bărbat din raionul Teleneşti în spital. Acesta a fost acuzat că şi-ar fi însuşit 20 de mii de lei pe care femeia i-ar fi dat în plus în urma unui schimb valutar.

Imaginile cu bărbatul care este la ghişeul băncii au ajuns la poliţie şi au fost preluate de posturile de televiziune.

Pentru Anton Tipa a fost un şoc să afle că e căutat de oamenii legii şi se jură că e nevinovat. Omul suferă de inimă şi a avut nevoie de intervenţia medicilor.



"Eu nu vă pot spune ce ruşine e pentru mine. Nu dă Doamna la nimeni", a spus bărbatul.



Fiul său i-a dat telefon şi i-a spus că au anunţat la ştiri că este dat în urmărire: "Tată, ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Uite, mata eşti pe toate reţelele. Ce ai făcut, iată spun că ai luat bani, ai luat mai mulţi bani? Cum puteam să iau mai mulţi bani?! Eu sunt om în vârstă. Eu nu am de luat un leu de la nimeni. Şi alţii m-au sunat. Ce s-a întâmplat? Cunoscuţi de-ai mei. Eu nu le puteam lămuri, eu am ajuns acasă şi am chemat salvarea".



Anton Tipa s-a dus a doua zi la sediul poliţiei şi tot atunci a vorbit la telefon cu angajata băncii. Casieriţa a declarat iniţial că bărbatul i-a dat 800 de dolari şi ea i-a plătit 34 de mii de lei în loc de 14 mii. După ce a vorbit cu el la telefon, femeia s-a răzgândit.



"A spus, hai să mă scuzi, că eu nu am ştiut, poate am dat la altcineva. Zic, cum să te scuz?! Tu m-ai făcut de râs în toată lumea", a explicat bărbatul.



Anton Tipa e hotărât să o dea în judecată pe angajata băncii. Femeia a refuzat să comenteze cazul, iar administraţia băncii nu a răspuns la solicitarea noastră. De cealaltă parte, ofiţerul de presă al Direcţiei de Poliţie, Natalia Stati, a declarat că oamenii legii nu au făcut decât să dea curs solicitării băncii de a identifica bărbatul din imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Juriştii sunt însă categorici: bărbatul a avut de suferit şi are dreptul la despăgubiri.



"El acum ar putea da uşor statul în judecată, căci aici este vinovată poliţia. Aici, prezumţia nevinovăţiei s-a încălcat total. Din secvenţele care se văd şi din textul difuzat nicio acţiune ilicită din partea lui nu văd. Careva componente penale sau administrative exclus", a declarat Iurie Mărgineanu, avocat.



Inspectoratul de Poliţie Ciocana a anunţat că va invita din nou la audieri atât bărbatul acuzat cât şi angajata băncii.