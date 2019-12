Tottenham, învinsă în deplasare de Manchester United, în etapa a 15 a campionatului englez de fotbal

Tottenham, echipă antrenată de Jose Mourinho, a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 2-1 de Manchester United, în etapa a 15 a campionatului englez de fotbal.

A fost prima înfrângere suferită de "Spurs" cu tehnicianul portughez pe bancă.

"Diavolii roşii" au început în forţă meciul şi au deschis scorul în minutul 6 prin Marcus Rashford, care l-a păcălit pe Paulo Gazzaniga cu un șut la colțul scurt. Tottenham a reuşit egalarea în minutul 39, graţie golului marcat de Dele Alli.

Eroul serii avea să fie Rashford. Atacantul lui United a obținut o lovitură de la 11 metri şi tot el a transformat-o în minutul 49.

Jose Mourinho a fost implicat într-o fază amuzantă, la revenirea pe Old Trafford. "The Special One" a fost lovit involuntar de David James, faultat la rândul său de Harry Winks.

Tot cu 2-1 Chelsea Londra s-a impus pe teren propriu în faţa echipei Aston Villa. Fiecare formaţie a înscris câte o dată până la pauză.

Tammy Abraham a punctat pentru "aristocraţi", iar Aston Villa a replicat prin Mahmoud Trezeguet.

Mason Mount a fost cel, care a adus victoria lui Chelsea în minutul 48. Gruparea londoneză a obţinut prima victorie după 3 meciuri fără succes în toate competiţiile.

Într-un alt meci FC Liverpool, liderul clasamentului din Premier League, a surclasat-o acasă cu 5-2 pe Everton. Divock Origi a reuşit o dublă, iar Xherdan Shaqiri, Sadio Mane şi Georginio Wijnaldum au înscris câte odată. Golurile lui Everton au fost marcate de Michael Keane şi Richarlison.