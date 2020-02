Tottenham Hotspur are lotul subţiat. Son, Kane şi Sissoko nu vor juca cu RB Leipzig

Jucătorul coreean are fractură la mână dreaptă şi va rata restul sezonului. Mai mult, sub semnul întrebării este și participarea în meciul din această seară a mijlocaşului-dreapta Erik Lamela, dar şi a fundaşului-stânga Ben Davies, care nu s-au refăcut complet."Trebuie să luptăm cu echipa pe care o avem. Aşadar, să mergem cu zâmbetul pe faţă, să fim puternici. Nu vom ceda. Adversarii se gândesc probabil: "E timpul să-i omorâm!" şi pot să-i înţeleg, dar vom da totul pe teren şi nu cred că celor de la Leipzig le va fi uşor lui să joace cu noi", a spus antrenorul Tottenham Hotspur, Jose Mourihno.Şi RB Leipzig are absenţe importante. Mijlocaşii centrali Kevin Kampl şi Tyler Adams, fundaşii centrali Willi Orban şi Ibrahima Konate sunt accidentaţi. Încă un fundaş central, Dayot Upamecano, este suspendat.Meciul din această seară dintre Tottenham Hotspur și RB Leipzig va fi transmis în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.