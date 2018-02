"Toţi vor GRATUIT" INTERCEPTĂRILE suspecţilor prinşi în urma percheziţiilor de la Primărie (ATENŢIE, LIMBAJ NECENZURAT)

Şapte persoane, printre care specialişti în domeniul construcţiilor, au fost reţinute astăzi în urma unor percheziţii efectuate de către CNA şi procurorii anticorupţie în sediile Primăriei Capitalei, Serviciului cadastral teritorial (SCT) Chişinău şi la domiciliile suspecţilor. Acestea figurează într-un dosar penal pentru corupere, fals în acte şi trafic de influenţă.

VĂ ATENŢIONĂM CĂ IMAGINILE VIDEO CONŢIN LIMBAJ NECENZURAT

Potrivit anchetei, din 2017 până în prezent, un grup de persoane a închiriat un birou în sediul Primăriei municipiului Chişinău, punând în aplicare o schemă infracţională de legalizare a construcţiilor autorizate şi neautorizate din raza Chişinăului în interesul unor persoane fizice şi juridice.

Grupul era format din doi coordonatori, care s-au dovedit a fi capii schemei, şi mai mulţi specialişti în construcţii: experţi tehnici, proiectanţi, ingineri, diriginţi de şantier, care făceau parte din Comisia de recepţie finală a lucrărilor. În conformitate cu atribuţiile prestabilite, capii reţelei identificau persoane, care intenţionau să-şi perfecteze actele de recepţie finală a construcţiilor, le asigurau întregul portofoliu de documente, după care implicau membrii Comisiei pentru semnarea procesului-verbal final.

De menţionat că, potrivit Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, "responsabilii tehnici, proiectanţii şi experţii tehnici, sunt persoane autorizate, învestite de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public".

Astfel, având toată puterea de decizie, grupul perfecta actele de recepţie finală a construcţiilor, fără ca măcar să se deplaseze la faţa locului pentru a evalua lucrările. Toată afacerea se derula într-un singur birou din cadrul Primăriei, după care, aceleaşi persoane mergeau la SCT Chişinău pentru a înregistra imobilele.

Ca rezultat al acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor operative, care au durat câteva luni, au fost documentate aproximativ 40 de cazuri în care grupul a legalizat construcţia unor imobile din capitală şi din suburbiile acesteia.

Materialele video-audio, obţinute în urma investigaţiilor, demonstrează că, pentru serviciile lor, coordonatorii grupului încasau de la clienţi sume cuprinse între 250 şi 3.500 de euro, fiecare membru al Comisiei primind partea sa de bani.

În prezent, persoanele vizate în această schemă sunt cercetate penal pentru trafic de influenţă.

Dacă le va fi demonstrată vinovăţia, aceştia riscă până la 7 ani de închisoare.

Discuţie între capii reţelei

I – Так, милионар б., милионар б. гребанный. În centrul Rîşcanovcii îi fac oficiu, un oficiu ca în poveste şi el încă б… ломает дурочку.

L – А что он ломает дурочку , что он хочет?

I – Все хотят бесплатно б…, а бесплатно...

L – Ей, бесплатно "сыр в мышеловке”!

I – Да, вот, вот, за бесплатно...Liuda, uite încoace, anul trecut înaintea Paştelui eu m-am dus şi m-am înţeles, era Andrian încă la Pretură, m-am înţeles cu Andrian, m-am înţeles cu băieţii, în Centrul Rîşcanovchi, am venit repede cu tractorul, în vinerea Paştelui o săpat groapa. În timpul ista repede o venit poliţia, o venit aceia, aceia, eu pe toţi i-am liniştit am zis: Так!тише!, ша, ша! Cu A…p şi cu C…r, în centru i-am făcut un oficiu amuia, să vezi ce oficiu, сказка, la primul etaj şi-o făcut din două o mai făcut o cameră şi încă jos subsol şi-i un oficiu, la trei ofii o mai făcut şi scară şi are jos încă ospătărie şi are mai în scurt... Şi el încă amu îmi începe... Păi pe mine asta nu mă interesează ce-aţi făcut voi. Дай мне что положено!!! Б…ь!

L – Н. Х. С.!

I – Nici autorizaţie, nici certificat de urbanism, nici nimic, nimic, nimic, nimic. O trebuit luaţi în furci. B…!

Capul reţelei discută cu expertul tehnic atestat

I - Şi eu i-am spus: Văi omule, eu îţi mai explic odată că conform Hotărîrii de Guvern 175, construcţiile neutorizate nu se recepţionează, înţelegi? Tu în genere nu ai nici măcar să ai certificat de urbanism informativ, dar tu nu ai nimic. Tu nu ai nici un document. În baza la ce să-l recepţionez?

D – A să umble prin bazar şi o să vină înapoi.

L – Eu o să am nevoie de DVS.

D – Mă sunaţi.

L – Da, bine.