Toți suntem la fel: Demonstrează zilnic că persoanele cu nevoi speciale merită să fie acceptate de societate

Demonstrează zilnic că persoanele cu nevoi speciale merită să fie acceptate de societate. Vorbim despre Diana Zgherea, în vârstă de 30 de ani beneficiară a unei case comunitare din satul Baimaclia, raionul Cantemir, care suferă de o dizabilitate, dar nu a lăsat mâinile în jos. De aproape trei ani ea este îngrijitoare la grădiniţa din sat şi îşi iubeşte meseria. Tânăra are multe responsabilităţi şi spune că nu şi-ar fi imaginat vreodată că va munci cot la cot cu toată lumea. Totul a fost posibil datorită organizaţiei Keystone Moldova care a creat un grup de auto-reprezentanţi din care ea face parte.DIANA ZGHEREA, locuitoare a satului Baimaclia:"Eu mătur, spăl, îngrijesc de flori, am grijă de copii, mă înţeleg cu tot colectivul."De când are un loc de muncă, Diana spune că are un grafic bine stabilit pentru toată ziua.DIANA ZGHEREA, locuitoare a satului Baimaclia:"Eu mă trezesc pe la ora 07:00, beau un ceai şi la 08:00 vin la muncă. Întâi încep să mătur coridoarele, după asta pun apă şi le spăl. Eu plec să mănânc la amiază, după care mă întorc la ora 13 şi stau până la ora 16."Directorea grădiniţei spune că integrarea Dianei în colectiv a fost treptată şi că acum se simte perfect la locul de muncă.ZINOVIA DARII, directoarea grădiniţei de copii din s. Baimaclia:"A venit numai aşa să vedem cum se manifestă şi după care am văzut că face treabă şi de la cinci unităţi a crescut la un salariu."Reprezentanţii Casei Comunitare din Baimaclia spun că antrenarea Dianei în această activitate a dus la dezvoltarea ei personală şi că acum ea se simte mult mai împlinită.NATALIA DEDIU, directoarea Casei Comunitare din s.Baimaclia:"Această integrare în câmpul muncii a învăţat-o pe Diana să fie mult mai responsabilă. Poate că la început privea nu atât de bine prezenţa persoanelor cu dizabilităţi în comunitatea noastră, dar acum văd că este un respect din partea tuturor locuitorilor din sat."Tânăra ne-a spus că se bucură de fiecare zi.DIANA ZGHEREA, locuitoare a satului Baimaclia:"- Daaa, am salariul meu, am munca mea pe care o fac eu. - Eşti fericită - Da, eu sunt fericită tare mult."