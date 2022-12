Totalurile MAEIE. Nicu Popescu: În anul 2022 am fost solidari și uniți, în 2023 vom reuși și mai multe împreună

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu a prezentat retrospectiva diplomatică a anului 2022. Oficialul a menționat că împreună cu președinta Maia Sandu și echipa de la guvernare, autoritățile au reușit să obțină rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova și să ne consolidăm locul în Europa liberă.

„În anul 2022, când războiul a revenit în Europa, am avut nevoie mai mult ca oricând de parteneriate puternice pe plan extern pentru a putea asigura pacea, libertatea și europenitatea țării noastre”, - a spus ministrul Nicu Popescu.

În continuare, vicepremierul Nicu Popescu a enumerat principalele realizări în domeniul politicii externe și integrării europene din anul 2022.

Aderarea la Uniunea Europeană

Am obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, un pas major în parcursul european al Republicii Moldova;

În cadrul Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE) a fost adoptat Planul de acțiuni privind implementarea celor 9 recomandări ale Comisiei Europene, 1/3 din acțiunile din plan fiind deja realizate;

Într-un efort comun cu alte ministere am aprofundat integrarea în piaţa UE și am conectat țara noastră la sistemele de transport şi cel energetic al Uniunii Europene prin sincronizarea sistemului energetic național la cel european ENTSO-E, incluzând Moldova și în planul RePowerEU;

Mulțumită conexiunii cu România prin conducta de gaz Iași - Ungheni - Chișinău dar și datorită interconectării energetice, în situațiile de criză am putut accesa noi surse de gaze și electricitate;

De asemenea, împreună cu echipa din guvern, MAEIE a:

promovat liberalizarea comerţului cu UE - șapte produse agricole moldovenești: roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de struguri putând fi exportate în cantități mai mari. În ianuarie - octombrie 2022 exporturile spre UE au crescut cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021;

semnat acordul cu UE privind facilitarea transportului terestru de mărfuri și am participat la implementarea Coridoarelor de solidaritate cu Ucraina;

atras asistența UE pentru Moldova - asistență macrofinanciară, suport bugetar, asistență pentru criza refugiaților și gestionarea crizei energetice, inclusiv finanțarea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice ș.a.

Fortificarea parteneriatelor strategice

Împreună cu România suntem uniți în condamnarea acestui război, în dorința și efortul nostru comun de a păstra pacea în Republica Moldova și în protejarea cetățenilor noștri de efectele adverse ale acestuia. Rămânem uniți în dezvoltarea conectivității, am pornit procesul de aderare la UE - diplomațiile ambelor state lucrează coordonat și cu obiective comune. Poduri, roaming, interconexiunea conductelor de gaz și electricitate, asistența română - toate acestea sunt resimțite de către fiecare cetățean.

Totodată, Nicu Popescu, a menționat că România este cea mai apropiată de Republica Moldova şi nu ne va abandona.

Împreună cu echipa MAEIE și misiunile noastre diplomatice am organizat și desfășurat 87 de întrevederi bilaterale cu omologii mei din 44 de state ale lumii: Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, India, Iordania, Irlanda, Islanda, Italia, Japonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria;

Am aprofundat parteneriatele noastre strategice cu Ucraina, Franța, Germania, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Turcia, Japonia, promovând în același timp diplomația activă în cadru multilateral la ONU, OSCE, Consiliul Europei și în relația cu NATO;

Am deținut președinția în exercițiu în cadrul a două organizații regionale - GUAM și OCEMN, iar din 2023 vom prelua președinția ICE;

Printr-un efort interinstituțional comun am desfășurat la Berlin, București și Paris 3 ediții ale Platformei de sprijin a Republicii Moldova, co-fondată de Franța, Germania și România, cu participarea a peste 40 de țări, inclusiv din UE, G7, organizații internaționale și instituții financiare. Asistența mobilizată ne permite să gestionăm criza umanitară, să asigurăm coeziunea socială, să facem față crizei energetice, în timp ce accelerăm reforme și modernizăm țara;

Am consolidat cu echipa noastră:

Diplomația pe securitate și apărare: Am lansat Dialogul de Nivel Înalt cu UE pe securitate și apărare. Cu sprijinul Uniunii Europene am lansat un exercițiu de analiză aprofundată a necesităților și instrumentelor disponibile pentru consolidarea rezilienței și securității țării noastre. În cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne am contribuit la lansarea Hub-ului UE pentru securitate internă și managementul frontierelor, Misiunea Frontex - pentru a susține polițiștii de frontieră în activitatea de control a trecerii frontierei și sporirea capacităților instituționale.

Împreună cu Ministerul Apărării am lucrat pe atragerea sprijinului sporit din partea unor noi parteneri importanți precum Franța și Germania, dar și prin Facilitatea Europeană pentru Pace - furnizarea de echipamente și servicii relevante

Diplomația solidarității: Din prima zi a războiului Rusiei împotriva țării vecine am fost, suntem și vom fi solidari cu Ucraina. Am continuat să oferim sprijin refugiaților, am intensificat cooperarea economică și în domeniul energetic, consolidând capacitatea de transport și de tranzit pentru a organiza coridoare de transport și de mărfuri dinspre și înspre Ucraina. Am sprijinit politic Ucraina în cadrul organizațiilor internaționale, respectăm sancțiunile financiare internaționale și am organizat 6 convoaie umanitare pentru regiunile de la granița ucraineană cu țara noastră;

Diplomația economică activă: Am lansat proiectul „Discover Moldova’s Finest” pentru a facilita contactul dintre antreprenorii noștri în căutare de noi piețe de export și mediul diplomatic. Din cele patru ediții desfășurate, două au fost dedicate femeilor antreprenoare. Am intervenit pentru a proteja interesele agenților economici a căror marfă a fost blocată pe teritoriul Ucrainei în situația războiului de agresiune rus în Ucraina.

Am identificat noi piețe de desfacere în Orientul Mijlociu (Egipt) și Asia (India), acolo unde există noi oportunități și cerere pentru produsele agroalimentare de calitate pe care țara noastră le produce.

Împreună cu ambasadele țării noastre am contribuit la participarea mai multor agenți economici din Republica Moldova la zeci de târguri și expoziții internaționale. Am promovat țara noastră drept destinație turistică și am susținut vizite ale oamenilor de afaceri străini în Republica Moldova.

Diplomația în susținerea securității energetice: în cooperare cu partenerii noștri din UE și SUA, în comun cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Economiei (gaze naturale - diversificarea surselor de aprovizionare și transport, electricitate, cărbune, păcură - oferite de România).

Diplomația anticorupție: SUA și Marea Britanie au sancționat persoane corupte și entități afiliate acestora care, de-a lungul anilor, au lipsit Moldova de resurse și au împiedicat dezvoltarea țării. Continuăm discuțiile privind sancționarea criminalilor fugari și de către țările membre ale UE.

Diplomația culturală: Am reușit, împreună cu Ministerul Culturii și România, înscrierea elementului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Am organizat împreună cu ambasadele noastre zeci de expoziții și evenimente culturale de promovare a profilului țării peste hotare.

Diaspora

Am continuat să facilităm viața cetățenilor noștri în străinătate. Împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am semnat cu Grecia, Estonia și Spania acorduri de protecție socială. Am semnat recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere cu Lituania și am simplificat procedurile de convertire a permisului de conducere cu Germania. Împreună cu Ministerul Educației și Cercetării am agreat recunoașterea actelor de studii cu România și Italia;

Am digitalizat serviciile consulare: împreună cu Agenția de Guvernare Electronică a fost lansat în regim de pilotare în 13 misiuni diplomatice portalul de programări consulare: programari.gov.md;

În consulate am început modernizarea echipamentelor și a sediilor, cum este cazul consulatelor de la Milano sau Odesa;

Taxele consulare vor fi reduse cu circa 60% începând cu anul 2023;

Am crescut statele de personal în consulatele cu cererea sporită de servicii consulare (Paris, Londra și Berlin).

În anul 2022 am fost solidari și uniți, în 2023 vom reuși și mai multe împreună.” - a conchis șeful diplomației de la Chișinău Nicu Popescu.