Tot mai puține femei aleg să-și alăpteze bebelușii. În ultimii cinci ani, numărul a scăzut cu opt mii

Tot mai puține femei aleg să-și alăpteze bebelușii. Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, în ultimii cinci ani, numărul a scăzut cu opt mii. În context, specialiștii amintesc că laptele matern reduce riscurile malnutriției, anemiei şi greutăţii scăzute și întărește sistemul imunitar."-Ţii, ţiii, îngeraş micuţ "Veronica Chilian din Chişinău are doi copii. Femeia spune că fiecare mamă ar trebui să conştientizeze beneficiile alăptării."Momentul alăptării a venit în 2018 atunci când am născut fetiţa. La mine a decurs foarte natural, fără durere. Fetiţa am alăptat-o un an şi trei luni, la noi diferenţa dintre copii este foarte mică şi a fost necesar ca să întrerup alăptarea fiindcă a venit a doua sarcină."Mai mult, ea afirmă că prin procesul de alăptare, relația dintre mamă și copil devine mai puternică."Alăptarea nu este doar alimentaţie, alăptarea este acea conexiune dintre mamă şi făt. Copilul simte protecţia mamei atunci când este luat în braţe, la sân."Mamele spun că alăptarea este un proces natural şi că micuţii ar trebui să fie hrăniți la sân, inclusiv, în spaţiile publice." Este un proces natural şi copilul trebuie să fie hrănit atunci când are nevoie. Laptele matern are vitamine şi nu poate fi înlocuit cu nimic."Multe femei însă abandonează alăptarea încă din primele luni."Dacă au fost dificultăţi la început şi aceste dificultăţi nu au fost rezolvate, de obicei alăptarea se finisează până la trei luni sau şase luni. Dacă mama are răbdare, dacă are susţinere. În acest caz procesul acesta poate să decurgă mai departe destul de uşor şi cu plăcere."Specialiștii susțin că numărul femeilor care au ales să alăpteze a scăzut în 2020. Una dintre cauze ar putea fi pandemia."Posibil ar fi şi perioada de pandemie, deşi noi ne-am gândit că în această perioadă ar fi util de a nu întrerupe alimentaţia la sân, deoarece este important de a proteja copilul."