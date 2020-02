Tot mai puține animale pe lângă casă. Motivul pentru care moldovenii renunţă la creșterea animalelor în gospodărie

Familia Iurceac are gospodărie mare cu găini, curcani, rațe, iepuri, porci și o vacă de la care mulg zilnic cinci litri de lapte.”Dacă avem comandă de brânzică, noi pregătim câteva borcănașe, le punem la călduț și ele peste două, trei zile se înăcresc. Alegem smântânica separat și din chefir facem brânzică”, a spus locuitoarea satului Caracui, Hîncești, Larisa Iurceac.Femeia spune că aproape zilnic vin vecini să cumpere lapte, brânză sau smântână.”Asta e o ocupație cu care ne întreținem. Noi, din ce avem în gospodărie, cu asta ne hrănim și mai realizăm câte un pic pentru servicii comunale”, a mai spus femeia.Bărbatul se trezește dis de dimineaţă ca să hrănească animalele și să curețe curtea.”De exemplu, o oră și jumătate trebuie să le dau mâncare și la amiază tot așa, dar noi ne rânduim că eu mai am lucrul meu pe acasă”, a spus locuitorul satului Caracui, Hîncești, Anatolie Iurceac.”Eu acum doi ani am vândut vaca și de atunci mereu cumpăr lactate de la dumneaei. Dacă am nevoie să coc niște copturi, vin de aici și cumpăr. Dacă vreau să fac niște plăcinte gustoase, cumpăr niște brânză tot de la dumneaei.””E lapte de casă, e ecologic. În sat au rămas foarte puțini gospodari care mai au vaci și cumpărăm pentru că e gustos, e sănătos totul. Din altă parte nu avem de unde să cumpărăm”.”Era la fiecare casă câte două vite, dar acum... Deja bătrânii nu mai pot, că n-are cine le paște, dar acești tineri s-au dus”.”E foarte greu de lucrat și nu-i prețuită munca omului”.Un litru de lapte de vacă se vinde cu 13 lei, brânza cu 55 de lei, iar smântâna cu 30 de lei kilogramul.