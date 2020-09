Tot mai mulţi tineri se angajează ca învăţători încă de pe băncile colegiilor şi facultăților pedagogice. Ei au răspuns astfel la apelul Ministerului Educaţiei care are un deficit de peste 2300 de cadre didactice la nivel de ţară.Adriana Rîndunică este elevă în anul patru la colegiul pedagogic ''Alexei Mateevici'' din Chişinău. La cei 19 ani ai săi este deja angajată în câmpul muncii, în calitate de învăţătoare pentru clasele primare la Liceul Teoretic ''Mihai Viteazu'' din Capitală. Studenta îmbină cu greu munca cu studiile.''La unele ore online nu pot fi prezentă. Este imposibil deoarece, am ore cu copii, dar avem posibilitatea de-a expedia lecţiile pentru acasă. În clasă am 36 de copii. Ei sunt divizaţi în două schimburi în primul schimb sunt 20 de elevi, în al doilea sunt 16 copii. Prin urmare cu 20 de elevi în clasă este cu mult mai uşor să mă concentrez pe un elev, aşa îmi este mai uşor să înţeleg că fiecare a înţeles subiectul predat.'', a spus Adriana Rîndunică, studentă anul IV, colegiul ''Alexei Mateevici''.La liceul Teoretic ''Mihai Viteazu'' a venit să îmbrăţişeze profesia de pedagog şi Daniela Mihalache, fiind şi ea studentă în anul patru.''Evident că m-am gândit de două ori cu situaţia pandemică să accept sau nu. Este important să avem învăţători tineri. În timp ce obţin mai multă experienţă aş vrea să fiu remunerată pe cât de bine îmi fac lucrul şi ar trebui să fie o majorare de salariu mai des decât este acum. '', a spus Daniela Mihalache, studentă anul IV, colegiul ''Alexei Mateevici''.La Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chişinău alte două studente al anului patru din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat ''Ion Creangă'' sunt angajate în calitatate de profesoare.''Am făcut practica activă în cadrul instituţiei şi cred eu că am impresionat cumva profesorii şi mi-au propus că dacă aş putea să vin, deoarece este o insuficienţă de cadre didactice.'', a spus Valeria Mardari, studentă anul IV, Universitatea Pedagogică ''Ion Creangă''.Potrivit prodecanului facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Stat ''Ion Creangă'', Liubovi Cibotaru anul acesta peste 90 la sută dintre studenţii din anul patru de studii din cadrul facultăţi Filologie şi Istorie merg să-şi desfăşoare munca în şcolile şi liceele din municipiul Chişinău, dar şi din ţară, acolo unde au viza de reşedinţă.''Noi îi convingem patru ani de zile ca să dorească să meargă în şcoli, iar acum situaţia este de aşa natură că studenţii înţeleg singuri necesitatea de a merge de a ajuta şcoala, atunci când ea se află în această perioadă complicată. Ei sunt remuneraţi, doar ca nişte profesori cu studii neterminate. '', a spus Liubovi Cibotaru, prodecanul facultăţii de Filologie, UPSC.Tinerele specialiste spun că pentru ele este un avantaj foarte că sunt deja angajate în câmpul muncii, dar deocamdată nu ştiu ce salariu vor primi.''Deocamdată nu ştiu prea multe detalii, abia suntem în prima lună a anului şcolar, deja o să vedem pe parcurs. Până la moment sunt mulţumită şi îmi fac orele corespunzător orarului. Sper ca pe viitor să rămân în liceu pentru că acesta a fost visul meu să devin profesoară de limba şi literatura română.'', a spus Ana Condruc, studentă anul IV, Universitatea Pedagogică ''Ion Creangă''.Amintim că săptămâna trecută Guvernul a adoptat o decizie pentru studenţii care au absolvit facultățile de pedagogie vor beneficia de indemnizația de 120 mii lei la angajare nu doar în anul absolvirii, dar și în decurs de 3 ani după absolvirea instituției de învățământ.