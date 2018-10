Tot mai mulţi şoferi moldoveni primesc permise de conducere pentru maşini ce au cutii de viteze automate

Moldovenii fug tot mai mult de maşinile care au cutii manuale şi aleg confortul celor cu transmisiune automată. Dacă în 2016 au fost perfectate 359 de permise auto pentru acest tip de vehicul, atunci anul trecut cifra a ajuns la 774, adică în creştere de două ori.



"Volanul, maxim în stânga. Dăm maxim înainte. Volanul în dreapta."



Anul trecut, Constanța Schițco s-a înscris la şcoala auto pentru a obţine un carnet pentru cutie manuală, însă în acest an s-a răzgândit, deoarece aşa îi va fi mai uşor în trafic.



"Viitorul mașinilor e mașini cu cutie automată, fiecare a doua mașină acum e mașină automată și toate prietenele mele deși au permis pe mașină mecanică, toate merg pe automată, pentru că e mai simplă, nu obosește piciorul", a spus Constanţa Schiţco, studentă la școala auto.



Și alte viitoare şoferiţe sunt de aceeaşi părere.



"Am vrut din start, pentru că e mai ușor pentru mine, sunt mai sigură", a spus o şoferiţă.



"Automată, pentru că sunt multe ambuteiaje și respectiv, cred că obosește și piciorul, și mâna, permanent cu cutia mecanică. Dar la automată, ne relaxăm", a declarat o altă şoferiţă.



Totuși, orele practice cu acest tip de vehicule sunt cu 20 la sută mai scumpe.



"Și întreținerea unei mașini cu cutie automată este mai scumpă, și consumul la un astfel de automobil este mai mare. Din acest cauze, și lecțiile sunt mai scumpe", a spus Veceslav Fărâmă, instructor auto.



Instructorii auto spun că, cel mai des, femeile vor carnete pentru cutie automată, însă în trafic pot fi văzuţi şi mulţi bărbaţi care demult au renunţat la schimbătorul manual.



"Am condus foarte mult pe manual și nu am vrut automată. Dar după ce te urci, cu mult e mai comod."



"Pe cutie automată conduc mașina, pentru că e mai ușor, mai ales în oraș."



- Trăim în secolul XXI.

- Și este mai simplu un pic?

- Desigur.



Cursurile de șofat durează, în medie, trei luni.