TOT MAI MULŢI PROMOVEAZĂ BACUL. Datele Agenției Naţionale pentru Curriculum și Evaluare arată că 43 de licee au obținut rata de promovare de 100 de procente

Tot mai mulți candidați promovează examenul de bacalaureat. În acest an, circa 69 la sută dintre absolvenți au susținut testele, ceea ce reprezintă cu cinci puncte procentuale mai mult decât la sesiunea din anul trecut. Datele Agenției Naţionale pentru Curriculum și Evaluare arată că 43 de licee au obținut rata de promovare de 100 de procente, 15 dintre acestea fiind din Chișinău.



În acest an, cele mai bune rezultate la BAC au fost înregistrate de absolvenţii Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău, unde toţi cei 86 de candidaţi înscrişi au promovat testele, iar media generală a constituit 8.99. Pe locul doi se situează Liceul Teoretic "Mircea Eliade" din Capitală, unde la fel toţi candidaţii au promovat sesiunile de bacalaureat, însă media generală este puţin mai mică - de 8,73.

Liceul de Creativitate şi Inventică "Prometeu-Prim", care anul trecut s-a clasat pe locul secund, acum este pe poziţia a treia, deoarece toţi cei 60 de absolvenţi au trecut cu brio examenul de BAC, obţinând o medie generală de 8,54. O performanţă impresionantă a înregistrat Liceul de Limbi Moderne şi Management din sectorul Rîşcani din Capitală.

În 2018, instituţia era pe locul 26 al clasamentului, iar în acest an liceul s-a poziţionat pe locul patru, cu o medie de 8,39. Ultimul în top cinci, dar nu cel din urmă este Liceul Teoretic "Evrika" din Rîbniţa. Instituţia a stabilit o medie generală de 8,25.

Pentru a-l doilea an consecutiv, Liceul Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău se plasează în fruntea clasamentului cu cele mai bune rezultate. Dacă în 2018, instituţia a înregistrat o medie generală de 8,77, atunci în acest an, rezultatele au crescut considerabil. Nimeni dintre candidaţi nu au fost respinși.



La coada clasamentului din acest an este Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov” din orașul Strășeni, unde mai mult de jumătate dintre absolvenţi au picat testele, iar media generală este de doar 5,46. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la Liceul Teoretic Trebisăuţi din raionul Briceni, însă aici media generală este ceva mai mare, de 7,21.

Rezultate destul de proaste a obţinut şi Liceul Teoretic "Victor Dumbrăveanu" din Rîşcani, unde exact jumătate dintre candidaţi nu au susţinut proba, iar media generală este de 6,08. Aceeaşi rată de promovare s-a înregistrat şi la Liceul Teoretic "P. Rumeanţev" din Cahul, unde media generală este de 6,61.

Motiv de tristeţe are şi Liceul Teoretic cu Învăţământ Seral nr. 1 din Chişinău, pentru că mai mult de jumătate din numărul total de elevi au picat testele.

Totuşi, cele mai slabe rezultate de la bacalaureatul din acest an au fost înregistrate la Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov” din orașul Strășeni. Potrivit datelor oficiale, din cei 13 candidaţi înscrişi pe liste, doar şase au reuşit să promoveze testele, restul şapte fiind respinși. Respectiv, rata de promovare în această instituţie a constituit 46,15 la sută.



Potrivit responsabililor de la Agenția Naţională pentru Curriculum și Evaluare, în perioada 15-22 iulie va fi organizată sesiunea suplimentară a bacalaureatului. Rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 24 iulie, iar cele finale - pe 30 iulie, după examinarea contestațiilor.