Tot mai mulți pietoni ignoră regulamentul rutier. Ce motive invocă aceștia pentru a scăpa basma curată

Zeci de oameni care traversează neregulamentar strada ajung sub roţile maşinilor. Doar în Capitală, anul trecut, 26 de pietoni și-au pierdut viața pentru că s-au aventurat să treacă drumul în locuri interzise.



Pentru a preveni eventualele tragedii și a-i disciplina pe cei care ocolesc zebra, polițiștii au inițiat o operaţiune specială atât în Chişinău, cât şi în alte localităţi din ţară.

Doar în primele ore ale dimineții, polițiștii au aplicat peste 30 de amenzi pietonilor care au traversat strada în locuri interzise. Pe Bulevardul Dacia, în aproximativ 30 de minute, 10 pietoni au făcut acest lucru. Deşi spun că sunt conştienţi că-şi pun viaţa în pericol, aceştia refuză să meargă până la zebră.



"Da, am încălcat. Ce să fac? Știu că nu se poate, dar mă grăbesc."



"Polițistul: Eu v-am oprit pe dumneavoastră.

Doamna: Eu înțeleg, e viața mea."



"Am văzut poliția. Am încălcat. Nu am făcut corect."



"Pieton: Eu aici trăiesc.

Reporter: Păi mergeți la magazin, dar vă puneți viața în pericol.

Pieton: Eu asta știu, gata, lăsați-mă."



Iar şoferii spun că este greu de condus prin oraş cu atât de mulţi pietoni nedisciplinaţi.



"E foarte greu, mai ales noaptea, e foarte greu să-i vezi. Trebuie să stai foarte concentrat ca să-i vezi. Mai ales că pe aici sunt copaci, e tare greu."



"Sunt cazuri când mergi cu viteză. Eu am fost foarte atent, m-am oprit, i-am dat drumul la pieton. Eu nu pot să stau jumătate de oră."



Totuşi, au fost şi şoferi prinşi pe picior greşit. Câţiva nu au acordat prioritate celor care intenţionau să traverseze regulamentar.



"Reporter: Păi dumneavoastră sunteți vinovat sau pietonul?

Polițist: Cred că eu sunt vinovat, dar n-am văzut. Pietonul era în partea cealaltă de traseu ."



"Cum am văzut în țările europene, se face îngrădire și unde este trecere de pietoni se face frumos intrarea și lumea nu are cum să treacă."



Operaţiunea iniţiată de poliţişti are scopul de a-i responsabiliza atât pe şoferi, cât şi pe pietoni.



"Acesta și este scopul nostru, să încercăm ca să aducem la cunoștința pietonilor, să conștientizeze că odată ce trece strada neregulamentar, își pune în pericol propria viață, cât și viața altor participanți din trafic", a declarat



De la începutul anului, s-au produs peste 30 de accidente cauzate de pietoni nedisciplinaţi.

Amenda pentru cei care ignoră regulamentul rutier este de până la 450 de lei.



Operațiunea "Pietonul" se va încheia în data de 20 februarie.