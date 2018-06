Tot mai mulţi moldoveni preferă să muncească de acasă. Sunt motivaţi de programul flexibil

Tot mai mulţi moldoveni preferă să muncească la domiciliu fiind motivaţi de programul flexibil. În mare parte, munca la distanță este o bună oportunitate pentru mamele cu copii mici. Avantajos este și pentru angajatori, care spun că astfel mai reduc din cheltuielile pentru chiria unui oficiu.



Victoria Nacu lucrează online la o companie de creditare italiană fiind în concediu de maternitate. Femeia spune că astfel are timp pentru fetiţa ei şi câştigă un ban.



"Nu sunt obligată să stau de dimineaţă până sera, cât pot atât lucrez. Totul este oficial, salariul este stabil, este la timp. Copilul are nevoie de mine, nu sunt nevoită să o las singură", a spus Victoria Nacu, operator PC.



Reprezentanţii agențiilor de traduceri spun că a crescut numărul celor care aleg să lucreze de acasă. Indiferent unde îşi îndeplinesc munca, angajaţii au aceleaşi drepturi.



"Pentru angajator este un plus pentru că economiseşte costurile administrative. Ce ţine de persoanele care lucrează în faţa calculatorului, au posibilitatea să lucreze fie la două joburi, fie să stea acasă cu copilul", a menţionat Cristina Cojocari, manager la Birou de Traduceri.



Şi site-urile de anunţuri abundă cu oferte tentante... la prima vedere. De exemplu, un antreprenor le promite angajaţilor câte doi dolari la fiecare link cu publicitate, pe care trebuie să-l expedieze pe reţelele de socializare.



"- Care sunt condiţiile ?

- Când vă înregistraţi dispuneţi de o serie de lecţii video. Nu se încheie contract, dar dumneavostră nu riscaţi nimic pentru că în principiu nu investiţi niciun ban."



Juriștii le recomandă oamenilor să fie atenţi la ce se ascunde în spatele unor astfel de joburi şi să solicite un contract de muncă.



"Trebuie să conţină toate clauzele raportului de muncă, începând de la funcţia pe care o prestează persoana, salariul, modul de plată a salariului, garanțiile sociale, medicale, termenul contractului...", a spus Vitalie Postolache, jurist.



Iar unele femei mai ingenioase se apucă să confecţioneze obiecte handmade. Este şi cazul Ritei Bîcu din Capitală care crează genţi şi păpuşi.



"Acum, fiind cu copilul în concediu de maternitate îi ofer şi lui mai mult timp şi îmi aduce şi un pic de bănuți în pușculiță", a menţionat Rita Bîcu, specialist handmade.



Autorităţile de la noi nu au o statistică privind numărul persoanelor care lucrează de acasă. Potrivit Eurostat în UE sunt tot mai mulţi doritori de a munci la domiciliu. Potrivit cifrelor, din 2008 până în 2017, numărul a crescut de la 7,7 % la 9,6 la sută. Cele mai multe sunt femei.