Tot mai mulţi moldoveni, înșelați de dezvoltatorii imobiliari. Ce spune Protecţia Consumatorilor

Peste 30 de oameni înșelați de firme de construcții s-au adresat de la începutul acestui an Agenției pentru Protecția Consumatorilor. Oamenii se plâng, că au investit bani în ridicarea apartamentelor, iar dezvoltatorii nu și-au îndeplinit obligațiunile asumate.



Vitalii Celonenco din Capitală a investit într-o locuinţă 24 de mii de euro. Suma includea şi conectarea la conducta de gaz. Dar nici după darea în exploatare cu întârziere de un an, locuinţa nu i-a fost conectată la reţea. Mai mult, firma nu a finalizat lucrările pe palier și nu a instalat iluminarea din exterior, iar liftul nu funcţionează.



"Eu aveam temeri că o să vină următoarea iarnă şi nu voi fi conectat la gaz, de asta eu am acţionat mai mult asupra gazului, ca să pot încălzi locuinţa, ca să nu apară mucegai", a spus Vitalii Celonenco, locuitor al Capitalei.



Timp de 10 luni bărbatul a încercat să obțină de la dezvoltator îndeplinirea obligațiunilor asumate, dar fără niciun rezultat. În cele din urmă el s-a adresat Agenției pentru Protecția Consumatorilor.

"S-a examinat petiţia şi a fost luată legătura cu agentul economic. În cazul finalizării scărilor şi iluminării exterioare a dat garanţie că lucrările vor fi finalizate în termen de o lună", a spus Corina Gaiu, secretar de presă APC.

Vitali a reuşit să-şi rezolve problema fără a ajunge în instanţa de judecată. Pentru alţii, însă,aceasta e singura cale pentru a-şi face dreptate. În cazul în care firma e falimentară, lucrurile se complică şi mai mult.



"Mult mai recomandabil ar fi să investească banii în ceva ce există deja. În cazul contractului de investiţii riscul cel mai mare la care sunt expuşi consumatorii este faptul că se ştie când se vor finaliza lucrările", a spus Alexandru Cebănaş, avocat.



Potrivit datelor Inspectoratului Fiscal de Stat, de la începutul acestui an și-au anunțat falimentul 354 de companii. Nu se știe, însă, câte dintre acestea sunt din domeniul construcțiilor.