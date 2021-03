Tot mai mulţi moldoveni cu cetăţenie română se vaccinează peste Prut. Experiența unui jurnalist care s-a imunizat cu Astrazeneca

Jurnalistul s-a vaccinat după patru zile de la înregistrarea online pe platforma de vaccinare."Am găsit locuri libere pentru vaccinare pentru cetăţeni români în câteva localităţi mai mici, mai îndepărtate din judeţul Iaşi, şi am reuşit să mă programez miercurea trecută pentru duminică. A funcţionat tot foarte uşor, trebuie să introduci nişte date personale şi date de contact, care ţi se cer pe această platformă. Am făcut test PCR negativ, ca să pot trece în România, dar nu a fost nevoie de el, având programarea la vaccinare", a menționat Vitalie Condraţchi.Vitalie Condraţchi spune că duminică s-a întâlnit cu mai mulţi concetăţeni care s-au vaccinat în România."În vamă eram, când am trecut noi, trei maşini. Două dintre ele mergeau în acea localitate. Iar când am revenit, vameşul m-a întrebat dacă a fost vreo ofertă specială, pentru că au fost foarte mulţi moldoveni care au fost duminica trecută la vaccinare. Atâta timp cât în Moldova întârzie să apară vaccinurile pentru populaţia generală, nici măcar la privaţi, oamenii îşi caută soluţii", a spus jurnalistul.Jurnalistului spune că nu a avut reacţii adverse, doar o durere uşoară în braţul unde i-a fost injectat serul. A doua doză o va face la acelaşi centru, peste două luni."Peste câteva ore am avut un pic de dureri la braţ şi atât. Am fost două persoane ca să ne asigurăm că, în cazul în care cineva se simte rău, să poată conduce al doilea. Sigur ne făceam anumite griji după toate ştirile cu reacţiile adverse la Astrazeneca. A doua doză mă aşteaptă acolo, pe data de 16 mai. La revenire, poliţia de frontieră din Moldova a notat datele din adeverinţa de vaccinare, cu care se pare că poţi călători. Eu o să aştept a doua doză înainte de a mă porni undeva", a declarat Vitalie Condraţchi.Din 15 martie, în cadrul celei de-a treia etape de vaccinare în România, se pot programa şi cetăţenii moldoveni cu paşaport românesc. Înscrierea se poate face online, la oricare din cele 435 de centre operaţionale.