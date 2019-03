Tot mai mulţi moldoveni au ASIGURĂRI DE VIAŢĂ. Cine poate intra în posesia unei astfel de poliţe şi care sunt beneficiile

Asigurarea de viaţă capătă popularitate şi printre moldoveni. În anul 2018, în ţară erau peste 32 de mii de persoane care aveau asemenea poliţe, cu aproape 1.000 mai multe decât în 2017. Oamenii spun că aleg să facă asemenea investiţii pentru a-şi asigura o bătrâneţe decentă, dar şi pentru a-i scuti pe cei dragi de povara financiara în cazul unor evenimente neplăcute.



''Pentru noi, maturii, ne-am făcut asigurare de viaţă pentru că viaţa este imprevizibilă şi din păcate nimeni nu ştie câte zile avem", a menţionat Bercu Rodica, beneficiara unei asigurări de viaţă.



Rodica Bercu are o asigurare de viaţă pentru 20 de ani. Polițe asemănătoare au soţul ei şi cei trei copii ai lor. Familia cheltuieşte anual câte 15 mii de lei: "Maximum, pentru persoană, pe lună se primeşte câte trei sute de lei. Ne dezicem de o iesire la pizza şi punem deoparte banii. Cateodata cheltuim mai mult pentru lucruri mai putin utile".



Dacă timp de 20 de ani persoanele asigurate nu vor trece prin situaţii neprevăzute, atunci familia Bercu va primi de la asigurător toţi banii investiţi, dar şi o dobândă. Aşa funcţionează asigurările de viaţă mixte, cele mai solicitate de moldoveni, spune reprezentantul singurei companii din ţară care oferă asemenea poliţe.



"Un client care încheie un contract, durata minimă fiind de zece ani, dar încheie un contract pe 15 ani, la o primă de cinci mii de lei anual, primele se achita anual, ar putea fi asigurat, aproximativ, in dependenţă şi de varsta persoanei, la o suma de 70-75 de mii", a precizat Diana Malcoci, şefă de departament, companie de asigurări.



În caz de deces, această sumă este ridicată imediat de rudele persoanei asigurate.



''Deces din orice cauză, fie accident, boală sau moarte subită, din momentul când contractul este incheiat, compania are obligaţia de a plăti toată suma asigurată", a explicat Diana Malcoci.



Asigurătorul spune că, cel mai des, moldovenii care-şi asigură viaţa aleg să achite anual câte cinci mii de lei, dar sunt şi clienţi care plătesc şi câte o sută de mii de lei. În posesia unei asemenea poliţe poate intra orice persoană de până la 65 de ani.



''Dacă e sa facem o statistică per portofoliul nostru, având în vedere că avem asiguraţi şi copii şi persoane în etate, vârsta medie este de 37 de ani", a declarat Diana Malcoci, şefă de departament, companie de asigurări.

Suma totală achitată pentru asigurări de viaţă în 2018 a fost de puţin peste o sută de milioane de lei.