Tot mai mulţi moldoveni aplică la programul Prima Casă. Pavel Filip: În 2019 vor fi acordate încă 3.000 de credite

Foto: publika.md

Visul de a avea propria locuinţă devine realitate pentru tot mai mulţi moldoveni. De la începutul acestui an, peste 200 de familii au aplicat la programul "Prima Casă". Potrivit premierului Pavel Filip, în 2019 vor fi acordate încă trei mii de credite.



După aproape zece ani de stat în chirie, Adrian şi Iulia Casian se pot bucura de spaţiu. Garsoniera în care se înghesuiau alături de fiica lor de opt ani a fost schimbată pe un apartament cu trei camere. Soţii, ambii medici de profesie, spun că această oportunitate le-a alungat toate gândurile de a pleca peste hotare.



"În chirie era mai greu decât acum. Dacă să facem o diferenţă în chirie cheltuiam parcă mai mult. Avem mulţi cunoscuţi, multe rude care au plecat şi sincer spun că s-ar întoarce înapoi", a menţionat Andrian Casian, beneficiar.



Soţii au ales un apartament aproape de serviciu, dar şi de şcoala Gloriei. Fetiţa este bucuroasă că acum are camera ei, dar şi mai mult loc pentru cei doi hamsteri.



"Îmi place. -De ce?- Că este mult loc şi am patul meu şi camera mea", a spus Gloria, copilul beneficiarilor.



Şi bunica fetiței, fostă profesoară, s-a mutat la ei. Femeia are grijă să o ia pe Gloria de la şcoală şi o ajută la teme: "Mi-am dorit acest lucru mulţi ani. I-am susţinut. Când am auzit i-am încurajat şi le-am spus că mergem înainte."



De la lansare, peste 1.300 de persoane au depus la programul Prima Casă.