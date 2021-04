Tot mai mulţi moldoveni aleg să se vaccineze împotriva COVID-19 peste Prut

Tot mai mulţi moldoveni, care au și cetățenie română, aleg să se vaccineze împotriva COVID-19 peste Prut. Ei spun că procesul de imunizare în Moldova este mult prea anevoios. Este și cazul familiei Acciu care a mers în orașul Târgu Frumos și s-a vaccinat.

VALERIU ACCIU:"În Moldova nu se ştie când o să înceapă procesul de vaccinare a categoriei noastre de cetăţeni, cu aşa tempouri care sunt acum, mă tem că asta nu va fi nici în acest an."



Soții au fost imunizați cu Astrazeneca. Ei spun că au avut reacții adverse ușoare.



VERONICA PISARENCO:"Spre dimineaţă Valeriu a făcut febră la 4, eu am început să am febră ceva mai târziu. În cazul meu este un pic mai uşor, am avut frisoane uşoare, mă doare un pic locul unde a fost făcută injecția şi cam atât"



Și moldoveanul Nicolae Polimaru s-a vaccinat peste Prut. Tânărul este student la o universitate din România și a reușit să se imunizeze încă la începutul lunii martie.



POLIMARU NICOLAE, student:"Am ales să mă vaccinez pentru că am fost întrebaţi de universitate, s-au făcut nişte liste pe care ne-am înscris ca să aşteptăm să fim vaccinaţi. De Moldova încă nu se ştia nimic, nu existau vaccinuri în Moldova. "



Serul din România a ajuns și la Rodica Rusu. Femeia s-a vaccinat cu AstraZeneca.



RODICA RUSU:"Ştiu că în jurul acestui vaccin se discută foarte multe în ultimul timp, eu nu vreau să polemizez pe acest subiect. Eu am vorbit cu specialiştii, am vorbit cu prietenii mei care sunt medici, care m-au asigurat că acest vaccin este sigur şi este safe."



În România, peste un milion de persoane au fost vaccinate. În Republica Moldova, până în prezent, au fost imunizate 47 524 de persoane.