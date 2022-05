Tot mai mulţi moldoveni ajung pe masa de operaţie, având pe organe chisturi provocate de paraziți

Tot mai mulţi moldoveni ajung pe masa de operaţie după ce descoperă că au pe organe chisturi provocate de infectarea cu larvele viermilor. Cel mai des, paraziţii ajung în organism în urma consumului de fructe şi legume nespălate, de brânzeturi produse în condiţii de casă, de carne infectată, dar şi în urma contactului cu animalele. Pe Elena Dilan în vârstă de 41 de ani din Cârnăţenii Noi, Căuşeni, am surprins-o în timp ce se pregătea de intervenţia de extragere a chistului de pe ficat. Femeia ne-a spus că a ajuns în această situaţie din cauza slăbiciunii faţă de brânza de oaie de casă.



"Eu mereu gândeam că cea mai sănătoasă mâncare e la ţară. Lactatele, brânza asta e bună, dar cum am înţeles de la medici că, de fapt, nu mai sunt aşa bune, pot avea bacterii, dar noi mâncăm", a povestit femeia.



Femeia povesteşte că primele simptome au apărut acum un an, având un mic disconfort în timpul mâncării, dar şi dureri de cap: "M-am dus la policlinică la ecografie şi mi-au spus că am chist, dar nu era mare, iar eu am crezut că dacă nu e mare nu-i nimic, am venit acasă şi am uitat de el. Iată a trecut un an şi după anul nou mi-a stat rău de tot".

Chistul a crescut şi a ajuns la aproape 10 centimetri şi exista riscul extinderii pe alte organe sau mai grav - erupţia acestuia în organism. Așa că femeia a fost operată în aceeaşi zi în care a ajuns la spital.

După intervenţie, pacienta va urma un curs de deparazitare şi se va afla în evidenţa permanentă a medicului. Chirurgii care efectuează astfel de operaţii spun că de la an la an înregistrează tot mai mulţi pacienţi cu astfel de chisturi.



"Noi avem cazuri internate în spital cu complicaţii în care chistul acesta alaltăieri operat, chistul a erupt în căile biliare şi a format şi icterul mecanic, adică pacientul s-a îngălbenit şi avea aşa o operaţie combinată şi pe căile biliare", a declarat Adrian Hotineanu, chirurg.



Doctorii susţin că acest fenomen se întâlneşte în special în Europa de Est, unde este cea mai scăzută rată de acces la servicii de apă și canalizare. Specialiştii susţin că au avut cazuri în care unii moldoveni au decedat după ce au ajuns prea târziu la medic. Ouăle parazitului ingerate de pe alimente, carne, animale sau de pe blana acestora, ajung în intestine apoi se fixează pe pereţii acestuia urmând apoi penetrarea intestinelor şi ajungând astfel în circulaţia sangvină. Migrând, parazitul se dezvoltă în ficat, rinichi, plămâni sau creier.