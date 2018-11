Tot mai mulţi gemeni, implicaţi în FALSIFICAREA ACTELOR. La ce ŞIRETLICURI recurg cel mai des

Tot mai mulţi gemeni sau fraţi care seamănă bine sunt implicaţi în falsificarea actelor. Pe parcursul ultimilor doi ani, au fost înregistrate peste 460 de cazuri suspecte de fraudă, dintre care mai mult de jumătate au vizat actele de identitate. Agenţia Servicii Publice a deschis anchete interne şi 220 de dosare au ajuns pe masa anchetatorilor.



Cel mai des, oamenii au profitat de asemănarea cu fraţii şi i-au trimis în locul lor la birourile de perfectare a actelor. Asta se întâmplă cel mai des când persoanele care trebuie să-şi prelungească paşapoartele sau alte acte sunt peste hotare. De asemenea, au fost identificate 55 de persoane care au încercat să obţină permise de conducere pentru altcineva. În 27 de cazuri au fost pornite anchete. Cei care profită de faptul că au fraţi sau surori care le seamănă bine, sunt deconspirați de un sistem de recunoaştere facială, pe care ţara noastră îl are din 2017.



"La trecerea frontierei, la fel, este instalat sistemul de recunoaştere facială. Ei au un control separat şi totodată au acces la registrul populaţiei şi la fel, pot verifica persoana la necesitate în sistemul dat", a menţionat Iurie Goluş, şef-adjunct al Departamentului tehnologic, Agenţia Servicii Publice.



Cu ajutorul unei fotografii, pot fi identificate datele personale ale fiecărui om. Sistemul are însă o marjă de eroare.



"Noi am întâlnit diferite situaţii, când era 99 de procente, dar erau persoane diferite, dar asemănătoare şi am întâlnit situaţii când rata este destul de joasă, să zicem 75 - 78 de procente, dar era aceeaşi persoană. Totul depinde de calitatea imaginii, de vârsta persoanei când a fost preluată imaginea grafică", a precizat Iurie Goluş.



"Deci noi având imaginea grafică a Augustinei, am introdus-o în baza de date, am setat parametrii de căutare şi foarte rapid, cum aţi văzut, am primit persoanele care au rata cea mai înaltă de asemănare. Printre ele se numără şi Augustina, cu rata de 73 de procente şi Cristina, cu rata de 72 de procente", a declarat şeful-adjunct al Departamentului tehnologic, Agenţia Servicii Publice.



Cazurile depistate de Agenţia Servicii Publice sunt transmise Poliţiei. Pedepsele sunt stabilite în funcţie de scopul folosirii identităţii false.