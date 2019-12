Tot mai mulţi etnici și străini veniți în Moldova vor să studieze limba română

Deja de 18 ani o asociaţie de la noi din ţară organizează cursuri de limbă română pentru etnicii care vor să o însuşească.



Pe lângă aceştia, limba de stat vor să o cunoască inclusiv refugiaţii sau migranţii, care au sosit în Moldova la studii sau la muncă.



"Anul trecut m-am întors din Polonia. Am venit aici cu o misiune, am venit cu un gând, suntem veniți din diferite țări în Moldova și învățăm limba", a zis Artur Kruslak, student.



Artur deja finalizează nivelul doi al cursului.



"Pentru mine este foarte importantă această limbă, pentru că eu vorbesc în limba română la lucru, vorbesc cu oameni diferiți, mă întâlnesc cu oameni diferiți, dacă nu aș vorbi aceste limbi eu nu aș putea face nimic aici", a spus Artur Kruslak, student.



Toţi doritorii de a învăţa a scrie, a citi şi a vorbi limba română au la dispoziţie două opţiuni: cursuri tradiţionale şi de la distanţă.



"Aici tinerii pot să studieze limba, indiferent de unde se află în dependență de necesitățile și de ritmul său de învățare. Mă bucur să spun că prin acest program la distanță a luat un azart mai mare datorită faptului că tinerii au început să cunoască tehologiile informaționale", a declarat Lilia Cucu, directorul asociaţiei.



Anul acesta 250 de tineri din diferite colţuri ale ţării, inclusiv din regiunea transnistreană au venit la lecţiile gratuite de studiere a limbii române.



"În 2008 noi am elaborat categorii de beneficiari pentru funcționare, după care treptat, în anii următori și până în prezent putem spune că am elaborat programe pentru juriști, polițiști, medici, economiști, pentru ca ei să învețe limba română la un nivel avansat incluzând termenologia de specialitate", a spus Lilia Cucu, directorul asociaţiei.



Până acum, peste 9000 de oameni, printre care funcţionari, tineri specialişti, dar şi copii împreună cu părinţii lor au învăţat limba română ghidaţi de profesorii din cadrul asociaţiei. Preţul cursului variază între 600 şi 1900 de lei. Iar pentru cei care nu dispun de timp, a fost creată o aplicaţie specială, care poate fi descărcată gratis.