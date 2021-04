Tot mai mulţi deputaţi trec Prutul să se vaccineze împotriva COVID-19. Parlamentarii au anunţat pe Facebook că s-au imunizat în România. Aleşii poporului spun că s-au gândit nu doar la propria sănătate, ci şi la faptul că au eliberat locuri pentru vaccinare în Moldova.Deputatul Platformei DA, Maria Ciobanu, a scris într-o postare că s-a imunizat în oraşul Târgu Frumos, judeţul Iaşi, alături de colegii săi Stela Macari şi Chiril Moţpan."În sistemul nostru medical se resimte o presiune COVID-19, ar fi bine să nu insistăm să ne vaccinăm, ci să mergem în România, aşa cum şi avem cetăţenia respectivă. Este un gest de încurajare a cetăţenilor care pun la îndoială eficienţa acestor vaccinuri", a declarat Moțpan.Şi deputatul Platformei DA Iurie Reniţă a anunţat că s-a vaccinat împotriva COVID-19, alături de colegul său neafiliat Octavian Ţîcu. Celor doi le-a fost administrat, la Iaşi, serul produs de Pfizer-BIONTech."Prin gestul nostru, noi am urgentat vaccinarea acasă, aici, în Republica Moldova, deoarece mai devreme sau mai târziu şi noi trebuia să fim vaccinaţi", a spus Reniță."Am considerat că în condiţiile în care Republica Moldova ca stat, Guvernul, instituţiile au faliment în asigurarea o vaccinare rapidă, corectă şi eficientă, să merg ca cetăţean român, pentru că am domiciliu la Iaşi", a declarat deputatul neafiliat Octavian Țîcu.Anterior, şi liderul PRO MOLDOVA a scris că s-a vaccinat cu serul AstraZeneca. Totodată, Andrian Candu i-a îndemnat pe toţi cei care deţin cetăţenia română să se programeze pentru vaccinare. Iar deputatul PDM Monica Babuc a anunţat că s-a imunizat, la Iaşi, împreună cu soţul ei. Şi liderul democraţilor Pavel Filip a anunțat joi, în cadrul unei emisiuni, că a mers la centru de vaccinare din Iași, acolo unde i-a fost administrat preparatul produs de Pfizer/BioNTech. Am încercat să aflăm dacă şi deputaţii socialişti care deţin cetăţenia română s-au vaccinat împotriva COVID-19. Unii dintre ei nu ne-au răspuns la telefon, iar Adrian Lebedinschi ne-a spus că subiectul este privat şi nu vrea să comenteze. Totodată, Vasile Bolea a declarat că încă nu s-a vaccinat.În România, startul campaniei de imunizare anti-COVID-19 a început în 27 decembrie anul trecut, iar până acum au fost vaccinate peste două milioane de persoane.