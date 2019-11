Tot mai mulţi copii se nasc prematur. Poveştile unor mame care au adus pe lume bebluşi înainte de termen

foto: spynews.ro

Tot mai mulţi copii se nasc înainte de termen. Dacă în 2015, în Moldova erau 800 astfel de cazuri, anul trecut, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, 1.900 de bebeluși s-au născut prematur. Din fericire, numărul copiilor născuţi prematur care supravieţuiesc este în creştere, datorită progreselor făcute în medicină.



Ecaterina Bogatu a născut gemeni în octombrie. Mark avea un kilogram şi jumătate, iar Daniel, un kilogram şi 300 de grame.



"Deja sunt mai bine, mai stabili. Suntem încă în incubator, dar sperăm să creştem cât mai repede în greutate şi să ne ducem acasă", a spus Ecaterina Bogatu.



"Sunt condiţii speciale în care copiii prematuri se îngrijesc. În primul rând, se creează acele condiţii intrauterine ca un copil prematur să crească - lipsa zgomotului, a luminii puternice, umiditatea respectivă, temperatura respectivă", a menţionat Carolina Călugăreanu, şeful Secţiei Prematuri a Spitalul Clinic Municipal Numărul 1.



Datele statistice arată că aproape jumătate din problemele de sănătate ale bebeluşilor sunt cauzate de naşterea prematură. Totuşi există şi excepţii. Nicolai avea mai puţin de două kilograme la naştere. Acum, la patru ani este chiar mai înalt decât copiii de vârsta lui.



"Suntem deja mari, sănătoşi, voioşi, şi bucuroşi. Înălţimea era de 39 de centimetri. Era o frică, şi normal. Când îl vezi te sperii, pentru că e prea micuţ", a explicat Tatiana Sergheeva, locuitoare a Capitalei.



Şi Rodica a adus pe lume o fetiţă înainte de termen: avea ceva mai mult de un kilogram la naştere:"Am trecut prin greutăţi, dar Valeria a fost luptătoare, am luptat împreună. Mulţumim la Secţia Prematuri, la toţi medicii."



6 la sută din naşterile înregistrate în ţara noastră sunt înainte de termen.



"Cauzele naşterilor premature sunt diverse. Reieşind din faptul că femeile pun cariera pe primul plan şi funcţia reproductivă pe planul doi şi vârsta la care nasc depăşeşte 35 de ani. Asta este una dintre cauze. Pe lângă asta, mai sunt şi fertilizările in vitro. Şi evident, fumatul, drogurile, aceste vicii tot pot declanşa o naştere prematură", a declarat Ălina Bejan, vicedirectorul Spitalului Clinic Muncipal Nr. 1.



17 noiembrie este Ziua Mondială dedicată copiilor născuţi prematur. Pentru al patrulea an, medicii de la Spitalul Clinic Municipal Numărul unu sărbătoresc alături de copiii care au venit pe lume cu ajutorul lor.