Tot mai mulţi copii se nasc cu intoleranţă la lactoză

Acum doi ani, Elena Pasat din Chișinău a adus pe lume un băiețel. Când micuțul avea un an și patru luni, a aflat că acesta este intolerant la lactoză."Pe langa panelul de alergene am dat si teslete la intoleranta care a iesit pozitiv la gluten si la proteina de lapte, si multe alte produsa cum ar fi orez, boboase, ovaz, mar, morcov. E o lista destul de lunga", a spus mama, Elena Pasat."Este deficil când mergem afara sau in ospetie. În casă am adoptat regula, nu sunt prodesele astea, nu le vede, nu le cere. Respectiv am schimbat si noi modul de viata, mai sanatos. Si tot ce preparam pentru el mancam si noi. Si invers cu mici exeptii", a spus mama, Elena Pasat."Aceasta nu poate fi definită ca o boală clasică. Este o problemă temporară, căreia anterior nu i s-a acordat prea multă atenție ca acum. În prezent, părinții sunt mai mult sau mai puțin informați. De fapt, aceasta este o deficiență a enzimei lactază, care nu trebuie confundată cu lactoza. Lactoza este zahărul din lapte, care se găsește şi în laptele matern.", a menţionat medicul pediatru, Nicolae Cechir."Principalul motiv pentru ca bebeluşul să treacă la alimentaţia cu lapte praf este faptul că nu crește în greutate. Majoritatea copiilor cu deficit de lactoză, și chiar cu simptome cum ar fi diareea, se pot dezvolta destul de normal.", a spus medicul pediatru, Nicolae Cechir.Potrivit medicilor, persoanele cu intoleranță la lactoză pot duce o viaţă normală. În cazuri foarte rare, afecțiunea persistă până la maturitate.