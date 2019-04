Tot mai mulţi chişinăueni renunţă la căldură în apartamente, din cauza temperaturilor generoase de afară. Decizia Primăriei

Temperaturile generoase îi determină pe locuitorii Capitalei să ceară administratorilor de bloc deconectarea căldurii în apartamente. Cei care nu pot suporta frigul pot solicita reglarea consumului de energie termică în funcție de necesitate.



Administratoarea unui bloc de pe strada Studenţilor spune că a închis deja căldura la cererea locatarilor.



"Locatarii m-au rugat să închid căldura încă pe data de 14 martie, eu am închis pentru o zi, dar au făcut zarvă persoanele care au copii. Şi iată ieri, 1 aprilie am închis sistemul", a spus femeia.



Oamenii susţin că nu mai au nevoie de căldură, aşa că nu au de ce plăti facturi mai mari:



"Sunt mulțumită pentru că voi avea de achitat mai puțin. E cald, e bine. E mai bine stau un pic în frig decât în căldură mare."



"Nouă deja nu ne trebuie. Cei care au copii, poate simt frigul din apartamente, noi nu avem micuţi şi ne este bine așa."



"Pe timp de zi, eu cred că ar fi bine de închis căldura, însă pe timp de noapte, când este 0 grade, care au copii mici sau bătrânii, trebuie de deschis căldura."



Alţi locatari sunt nemulţumiţi că au caloriferele fierbinţi în timp ce afară sunt 12 grade cu plus:



"- E normal, la noi mereu bateriile sunt fierbinți chiar dacă afară deja e cald. Iar facturile cam ne bat la buzunar.

- Ar fi bine ca să le închidă?

- Da, demult trebuiau asta să facă."



Livrarea energiei termice este încetată doar la solicitarea gestionarului fondului locativ.



"Blocul ca să fie deconectat definitiv atunci este necesar ca gestionarul fondului locativ să depună o cerere la noi care durează trei ore deconectarea. La moment practic nu avem blocuri locative în deconectare, nu sunt asemenea cereri", a spus Veaceslav Eni, directorul general al S.A "Termoelectrica".



Într-un comunicat de presă Primăria a anunţat că edilul Capitalei, Ruslan Codreanu, va dispune încheierea sezonului termic mai târziu, atunci când condițiile meteo vor permite acest lucru.

Până atunci, instituţiile medicale şi cele de învăţământ vor rămâne conectate la căldură întrucât pe timp de noapte valorile termice încă se mențin scăzute.