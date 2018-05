Tot mai mulţi antreprenori susţin campania iniţiată de Silvia Radu. Un teren de joacă pentru copii, amenajat în Buiucani

Bucurie mare pentru părinţii şi copiii care locuiesc pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. În curtea blocurilor au început lucrările de amenajare a un teren de joacă. Instalarea acestuia este efectuată de către un agent economic care a hotărât să o susţină pe Silvia Radu în cadrul Campaniei Fă ceva bun pentru Chişinău, iniţiată de candidatul independent.

Locuitorii blocurilor din preajmă spun că demult au aşteptat acest moment. În apropiere nu exista un teren de joacă, iar aceştia erau nevoiţi să meargă cu picii lor la joacă peste câteva cartiere:

"Nu toţi locatarii sunt acasă, iar când o să vadă o să rămână uimiţi. Noi ne duceam la Uzina de Tractoare unde este un cămin, dar erau o mulţime de copii acolo în jur de 300 de copii se strângeau. Din toate părţile, de aici, de acolo."

"Suntem bucuroşi că vom avea un teren de joacă în ograda noastră. Plecam în ogrăzi străine, diferite, stăteam în rând. Chiar geamul mi-e aproape, mă uitam de dimineaţă şi m-am bucurat."

"Era doar la şcoală înainte, da acum că îl fac pe acesta o să ne jucăm împreună cu prietenii aici."

"Îmi parte foarte bine că oamenii se deranjează, ne fac nouă, copiilor pe plac."

"Eu mă bucur că Moldova evoluează şi se gândesc la copii. Cred că fraţii mei când o să vină după mine la şcoală şi dacă o să mă reţin o să se joace aici. El atrage atenţia copiilor, este viu şi colorat."

Reprezentantul companiei spune că susţine majoritatea campaniilor ce ţin de dezvoltarea şi amenajarea Capitalei.

"Am sădit copaci, am curăţit parcuri, am participat recent la un proiect iniţiat de inspectoratul de poliţie bunicii grijulii. Am fost receptivi la apelul doamnei Silvia Radu cu challenge-ul social", a spus directorul unei companii de telefonie mobilă din Capitală, Andrian Cojocaru.

"Eu cred că aceste acţiuni sunt foarte importante pentru locuitorii Chişinăului, fiindcă ei apreciază mult mai mult faptele decât panourile publicitare pe care se cheltuie mult mai mulţi bani", a spus candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu.

Campania Fă ceva bun pentru Chişinău a fost lansată de către candidatul independent la primăria Capitalei Silvia Radu şi cheamă agenţii economici să învestească de în dezvoltarea oraşului.