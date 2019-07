Tot mai mulţi antreprenori din ţară îşi mută afacerile pe reţelele de socializare. Şi asta pentru că moldovenii sunt tot mai ocupaţi şi preferă să rezolve totul cu un click.

Antreprenorii spun că investiţiile de zeci de mii de euro într-un magazin nu se mai justifică dacă o pagină pe reţelele de socializare poate aduce profituri triple.



Irina Brăiescu a început afacerea cu decoraţiuni hand - made din lemn acum trei ani. A pus poze pe facebook şi Instagram, iar comenzile au început să curgă. Afacerea s-a dezvoltat atât de mult că acum are şi 10 angajaţi. Secretul constă în promovarea plătită pe facebook şi instagram.



"Statisticile arată că chiar şi investind un dolar pe zi, tu devii mai vizibil pe online", a spus Irina Brăiescu, proprietară atelier hand - made.



Antreprenoarea primeşte sute de mesaje şi comentarii cu întrebări despre produsele postate pe reţelele de socializare.



"Lumea se apropie şi ne spune eu vă ştiu eu vă urmăresc pe pagină. Impactul este foarte mare", a spus Irina Brăiescu, proprietară atelier hand - made.



În timp ce unii sunt prezenţi doar în online, alte companii reuşesc să aducă în magazinele lor sute de clienţi după ce şi-au promovat produse în mediul online.



"În ziua de astăzi, nu îmi pot imagina afacerea mea fără prezenţa în online şi cum ar fi aflat clienţii despre noi. Posibil că ar fi aflat despre noi cumpărătorii,doar că ar fi luat mai mult timp. Dacă datorită online despre noi au aflat într-un an, un an şi jumătate, fără reţelele de socializare despre noi s-ar fi aflat în cinci ani", a spus Victoria Moscalu, proprietară magazin de produse cosmetice.



Antreprenoarea, care se ocupă de produse cosmetice, vrea să lanseze un site şi să livreze comenzi în toată lumea. Experţii spun că succesul e influenţat de calitatea pozelor, a textelor şi de rapiditatea cu care se răspunde la mesaje.



"Sunt statistici care arată că o bună parte din afaceri tind să închidă bussines-ul din offline şi să treacă doar în online. Fiindcă se optimizează cheltuielile, tu eşti mai aproape de client şi poţi face livrări oriunde", a spus Alexandru Bordea, expert în afaceri.



Nu orice companie poate trece definitiv în online, spun experţii: de exemplu, clienţii vor să probeze şi să vadă produsele vestimentare înainte să le achiziţioneze. Un studiu recent realizat de Magenta Consulting arată că 8 din 10 moldoveni nu vor să procure haine şi accesorii din online.