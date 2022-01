Tot mai mulţi angajaţi medicali s-au reinfectat cu noul coronavirus deși sunt vaccinaţi cu schema completă. Timp de o săptămână, numărul îmbolnăvirilor de COVID a crescut de trei ori faţă de săptămâna precedentă. Responsabilii din sănătate se arată îngrijorați.

''Vreau să vă spun câtă presiune este pe sistemul medical. La ziua de ieri am avut 222 de cadre medicale deja bolnave care sunt vaccinate. Şi dacă în fiecare zi o să avem în fiecare zi o să avem câte 200 de lucrători medicali care vor intra în izolare. Problema nu va fi prezenţa paturilor pentru pacienţi, dar lipsa cadrelor medicale care să acorde aceste îngrijiri.'', a declarat Ala Nemerenco, ministrul sănănătăţii.



La spitalul raional Ungheni, din totalul de 700 de angajaţi medicali, peste 20 sunt bolnavi de COVID-19.



''Avem 25 de angajaţi bolnavi cu COVID. Dintre care sunt doi medici, avem 13 asistente medicale, 8 infermiere şi opt şoferi. Starea este medie şi uşoară. Lucrătorii noştri toţi vaccinaţi primesc tratament ambulator nu este nimeni spitalizat.'', a declarat Vladimir Popovici, directorul Spitalului Raional Ungheni.



Cu aceeași problemă se confruntă și cei de la spitalul din Orhei.



'' În ultimele zile câte doi, trei angajaţi sunt testaţi pozitiv cu testele. Din toţi care au fost testaţi pozitiv cu testele rapide. Ceilalţi sunt înregistraţi în Unitatea primiri urgenţe, unde sunt în prim contact cu pacienţii care vin în instituţie.'', a declarat Elena Palanciuc, vicedirectorul spitalului din Orhei.



Experţii în sănătate susţin că datele sunt alarmante, iar dacă situația se va menține, sistemul medical ar putea ceda.



'' Există riscul să intrăm în colaps. De fapt, numărul medicilor este uşor peste 10 mii, iar în trei zile numărul personalului medical infectat este de 771. Evident că ei se autoizolează, respectiv nu-şi pot exercita atribuţiile profesionale. Riscăm să rămânem cu echipamentele funcţionale, dar nu are de cine să fie deservite. '', a declarat Inga Pasecinic, expert în sănătate.



Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, în ţară activează peste 60 de mii de angajaţi medicali, iar peste 1300 s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la începutul acestui an.