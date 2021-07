Tot mai multe persoane şi doresc să devină părinţi adoptivi pentru copiii moldoveni lăsaţi în voia sorţii

Tot mai multe persoane din țară, dar şi din străinătate, îşi doresc să devină părinţi adoptivi pentru copiii moldoveni lăsaţi în voia sorţii. Datele Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale arată că, în prezent, în examinare sunt mai mult de 300 de cereri în acest sens.



"Erau la 200. Noi am ajuns la 300 de adoptatori naţionali. Avem şi adoptatori care lucrează în afara ţării, dar îşi doresc să adopte un copil", a declarat șefa direcției din cadrul MSMPS, Anastasia Gruzin.



Această femeie, care ne-a solicitat să-i protejăm identitatea, vrea să înfieze o fetiță, chiar dacă mai are acasă trei copii biologici.



"Noi avem destule forţe, resurse şi afecţiune şi dorinţe de a adopta un copil. Şi atunci am decis ambii că hai să încercăm."



Soţii aşteaptă confirmarea cererii pentru adopţie.



"Trebuie să fie oricum plus, minus şapte ani, până la şapte ani. Noi am fost deschişi pentru un copil cu mai multe probleme, dar nu grave, nu avem capacitate şi timp ca să fie cu grad de invaliditate",



În prezent, în Registrul de Stat al adopţiei sunt aproximativ 532 de copii. Specialiştii spun că viitorii părinți trebuie să urmeze mai multe proceduri juridice.



"Trebuie să prezinte anumite documente, un certificat medical. Un certificat cu privire la faptul că poate să asigure financiar copilul. Acea anchetă socială care este realizată de specialişti", a declarat șefa direcției din cadrul MSMPS, Anastasia Gruzin.



În 2020, 63 de copii din Moldova şi-au găsit o familie, iar de la începutul acestui an - 36.

Totodată, în primele 5 luni ale anului, numărul micuților înfiaţi de cetăţenii altor state a fost de 4 ori mai mare față de 2020. Cele mai multe solicitări sunt din Italia, SUA şi Elveţia. În prezent, în țara noastră sunt peste 3500 de copii rămaşi fără ocrotire părintească.