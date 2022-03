Tot mai multe firme rusești se grăbesc să-și deschidă conturi la băncile chineze

Filiala din Moscova a unei bănci de stat din China a înregistrat o creștere bruscă a cererilor din partea firmelor rusești care vor să-și deschidă noi conturi, a declarat, pentru Reuters, o persoană familiarizată cu această chestiune, în contextul în care afacerile din Rusia sunt lovite de sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei, relatează Digi24.

„Zilele trecute, 200-300 de companii ne-au abordat, vrând să deschidă noi conturi”, a declarat, pentru Reuters, un angajat de la o filială a unei bănci chineze de stat din Moscova.

Acesta a refuzat să fie numit sau să fie identificată banca deoarece nu este autorizat să vorbească cu presa.

Nu este clar cât de răspândită este cererea rușilor pentru noi conturi la băncile chineze, însă sursa din domeniul bancar a spus pentru Reuters că multe companii caută să deschidă noi conturi pentru a face afaceri cu China. De asemenea, acesta a precizat că se așteaptă ca tranzacțiile făcute de astfel de firme în yuani să crească.

Guvernele occidentale taie economia Rusiei de la sistemul financiar global, împingând astfel companiile internaționale să-și oprească vânzările, să renunțe la legături și să vândă investiții de zeci de miliarde de dolari.

China și-a exprimat în mod repetat opoziția față de sancțiuni, Beijingul spunând că sunt ineficiente și insistând că va menține schimburile comerciale și economice normale cu Rusia.

Printre băncile de stat chineze care operează în Moscova se numără Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China și China Construction Bank.

Un om de afaceri chinez care are legături de multă vreme cu Rusia, care nu a dorit să fie identificat, a spus că câteva companii rusești cu care lucrează plănuiesc acum să deschidă conturi în yuani.

În contextul în care un număr tot mai mare de companii occidentale abandonează Rusia, dorința giganților economici cu piețe emergente, precum China, de a susține relațiile economice cu Moscova subliniază prăpastia adâncă privind cea mai mare criză europeană de la Al Doilea Război Mondial. Acea tendință ar putea amenința dominația dolarului în comerțul internațional.

Micii exportatori chinezi suferă din cauza căderii rublei iar mulți își suspendă livrările pentru a evita potențialele pierderi, susține Șen Muhui, care conduce o organizație comercială ce promovează legăturile dintre Rusia și China.

Rubla rusească a căzut miercuri la un nivel record de peste 17 ruble pentru un yuan, pierzând astfel aproape 40% din valoare față de moneda chineză în ultima săptămână.

Șen spune că cererea Rusiei pentru bunuri din China va crește pe termen lung.

Sancţiunile impuse Rusiei încep să-şi arate primele efecte

Sancţiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei în urma invadării Ucrainei încep să aibă un prim impact, a apreciat joi un demnitar european.

Credem că pachetul de sancţiuni pe care îl punem pe masă este destul de impresionant şi începe acum să aibă primele efecte - a declarat oficialitatea europeană.

„În privinţa aspectelor economice, avem bursa de valori de la Moscova închisă începând de luni. Deprecierea rublei este de asemenea impresionantă; la fel şi faptul că Banca Centrală a Rusiei a trebuit să-şi dubleze rata dobânzii la 20%”, a explicat reprezentantul blocului comunitar european.

Luni la primele ore, după publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, au intrat în vigoare sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană împotriva Băncii Centrale a Rusiei.

Sancţiunile includ o interdicţie asupra tranzacţiilor cu instituţia rusă. De asemenea, toate activele Băncii Centrale a Rusiei au fost îngheţate, într-o încercare de a bloca finanţarea operaţiunii militare lansate de preşedintele rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană ia în calcul excluderea băncilor din Belarus din sistemul de comunicaţii SWIFT, care susţine tranzacţiile financiare internaţionale, aşa cum Bruxellesul a făcut deja în cazul a şapte bănci ruse.

„Referitor la SWIFT, analizăm acum pregătirea unor măsuri echivalente pentru sectorul financiar belarus, dar ştiind faptul că SWIFT nu are aceeaşi importanţă strategică în economia Belarusului cum are pentru partea rusă”, a explicat oficialitatea UE.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri noi sancţiuni împotriva Belarusului pentru rolul său de sprijinire a invaziei militare ruse în Ucraina.

Sancţiunile vizează „unele sectoare economice, în special cele din industria lemnului, siderurgia şi exportul de potasă”, a scris preşedinţia franceză a Consiliului UE pe Twitter.

Un diplomat european a afirmat în această săptămână că obiectivul noilor sancţiuni contra regimului de la Minsk este de a stopa exporturile oricăror altor mărfuri belaruse către UE, în afară de cele care fac deja obiectul unor sancţiuni impuse de Bruxelles după ce preşedintele Aleksandr Lukaşenko a reprimat brutal protestele în urma alegerilor din august 2020.