Tot mai multe femei din țară nasc prin operație cezariană. De ce aleg moldovencele această metodă

Tot mai multe femei nu nasc natural. O statistică prezentată de Centrul Național de Management în Sănătate arată că numărul acestora a crescut anul trecut cu circa 6 la sută. Adică, dintr-o mie de copii, 200 au fost aduşi pe lume prin cezariană.



Ştefănel este al treilea copil în familia Guţanu. După două cezariane, medicii nu i-au permis mamei să nască pe cale naturală.



"Prima naştere a fost prin cezariană din cauza poziţiei pelviane. Cu a doua fetiţă, iarăşi, am mers la cezariană fiindcă am făcut uzi şi cicatricea era subţire şi nu aveam să ajung până la termenul de naştere", a spus mama, Svetlana Guţan.



Svetlana spune că durerea în cazul cezarienelor se simte în perioada de recuperare.



"De ridicat nu avem voie. Bebeluşul avem voie, căci el nu este atât de greu. Durerile sunt mari, dar în rest tot aşa. Trecem şi de asta. Puteam să nasc şi natural, dar pericolul să nu se sufoce copilul. Pentru binele copilului", a spus mama, Svetlana Guţan.



Fetiţa Anei Verdiana s-a grăbit să vină pe lume. Aşa că medicii au decis că mama trebuie să nască prin cezariană.



"Am născut o fetiţă prin operaţie de urgenţă. A vrut să fie o leoaică probabil, trebuia să fie mai târziu. Sarcina a decurs foarte bine, fără complicaţii. Nici nu ne-am pus întrebarea vrem, nu vrem. Aşa a trebuit să fie", a spus mama, Ana Verdiana.



Graviditatea la o vârstă înaintată, patologiile sunt principalele cauze care duc la sporirea numărului de cezariene. De asemenea şi numărul mare de fertilizări în vitro, susţin medicii. Aceştia recomandă naşterile cezariene doar în cazuri excepţionale.



"Cauzele pot fi şi extra genitale şi obstreticale. Consiliere pacientei este pe primul plan. Cezariana nu este cea mai bună pentru rezolvarea sarcinii. Travaliul are efecte pozitive asupra organismului mamei", a spus şeful Secţiei Terapia Sarcinii IMC, Irina Castraveţ.



Legislaţia nu permite nașterile prin cezariană la dorinţă, ci doar la indicațiile doctorilor. Aceştia pot recurge la asemenea operaţie, doar având acordul în scris al gravidei.