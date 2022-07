Tot mai multe femei din Republica Moldova nasc acasă și fără asistența unui medic. RISCURILE

Tot mai multe femei nasc acasă și fără asistența unui medic. Fenomenul ia amploare în Republica Moldova. 197 de femei au născut la domiciliu ori în drum spre maternitate. Jumătate din aceste naşteri nu au fost asistate de medici, iar 62 de femei au sunat la 112 deja după ce au adus pe lume bebeluşi.

Sunt datele pentru anul trecut ale Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Doctorii remarcă drumul prea mare parcurs până la maternitate, după închiderea mai multor spitale.



"Faptul că s-a redus numărul maternităţilor joacă un rol, de aceea v-am spus că distanţa este mare şi unele maternităţi nu funcţionează şi gravidele trebuie să meargă la următoarea etapă - în alt raion, care este mai departe de casă şi asta joacă un rol oarecare.", a explicat MARCEL BEJAN, medic ginecolog-obstetrician Institutul Mamei şi a Copilului.



Cel puțin o dată pe lună, o femeie naște acasă ori în ambulanță, iar după asta pot face complicații și mama, și copilul.



"Majoritatea mamelor vin cu placentă în uter, care nu este degajată, deseori vin cu copilaşi, care suferă de insuficienţă respiratorie.", a mai spus MARCEL BEJAN-medic ginecolog-obstetrician Institutul Mamei şi a Copilului.



Unele femei cheamă prea târziu ambulanța, constată medicii.



Specialiștii accentuează că gravidele trebuie să fie deja în drum spre spital când au contracții la fiecare cinci minute.

60 la sută din nașteri sunt în afara spitalului și fără asistență medicală, iar, cu anii, fenomenul crește ușor, arată datele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.



Sunt femei care aleg benevol să nască fără asistenţa unui specialist.



"Sunt situaţii când mamele încearcă diferite metode vechi de a naşte. Am avut o femeie care a încercat să nască în cadă acasă, când am venit copilul era născut, iar bebeluşul a aspirat apă din cadă, dar noi repede l-am dus la spital, deşi mama din principiu nu voia să meargă cu noi."



De la începutul acestui an peste 70 de moldovence au născut la domiciliu sau în drum spre maternitate. 17 dintre ele sunt din Chişinău.



Totodată, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică informează că două femei au decedat, în anul trecut, din cauza complicaţiilor survenite la naştere, una - la domiciliu şi alta - în ambulanţă. Iar din 2015 şi până în 2020, au decedat 10 femei în astfel de situații.

De menționat că în ultimii patru ani au fost închise nouă maternităţi din diferite raioane ale ţării, din cauza numărului scăzut de naşteri.