Tot mai multe familii de moldoveni fac ședinţele foto de Crăciun. Care sunt PREȚURILE

Şedinţele foto de Crăciun au devenit o adevărată tradiţie printre moldoveni. Tot mai multe familii, mai ales cele cu copii, îşi programează sesiuni foto în preajma sărbătorilor de iarnă. Cei care îşi doresc amintiri de neuitat apelează la serviciile fotografilor profesionişti şi merg la studiouri cu decor de sărbătoare.

Nellu și Iulia Nicoreanu au o fetiță de trei ani. Ambii sunt fotografi de profesie, însă pentru a face o ședință foto cu toată familia, aceştia au apelat la serviciile altor profesioniști.

"Odată cu trecerea anilor, deja asta este unica amintire. Fotografii le sunt momentele tangibile. În fiecare an am făcut fotografii cu pulovere. Anul acesta am decis să fie ceva mai deosebit de anii precedenți. Am decis să fim toți în negru și respectiv fetița deja și în alb. Am ales decorul ca să fie corespunzător stilului nostru", a spus IULIA NICOREANU, locuitoare a Capitalei.

Familia Nicoreanu spune că alege cu grijă fotograful care să le imortalizeze momentele în familie, la fel, cum clienții lor o fac atunci când apelează la serviciile lor.

"De regulă, clienții vin cu idei, dar noi ca profesioniști, cu un ochi un pic mai dezvoltat încercăm să le sugerăm idei. În dependență de tipajul clientului, în dependență de cerințele lui. Încercăm să dezvoltăm ideile clientului, fiindcă oricine are un vis ca să arate bine pe fotografii și atunci când venim cu o rectificare la ideile lor, ședința foto este minunată și clientul e mulțumit", a menționat MARIN IUTIȘ, fotograf.

Administratorii studiourilor foto susţin că oferă clienţilor o gamă variată de decor şi că cu greu fac faţă solicitărilor.

"Fiecare zonă are un stil aparte. Câteva sunt pentru family, avem retro disco, avem clasic, una clasică e așa în stil scandinav și câteva în stil moldovenesc. Asta e o zonă mai de dragoste cumva. Am făcut pentru toate gusturile. Clientul când va intra să zică că vrea aici, vrea și acolo și tot așa", a spus DUMITRU SPOIALĂ, administratorul studioului.

O sesiune foto cu tematică de Crăciun şi Revelion costă între 100 şi 500 de euro.

Fotografii susțin că serviciile foto s-au scumpit cu 30 la sută faţă de anul trecut.