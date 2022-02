Tot mai multe cazuri de VARICELĂ. Numărul copiilor care au făcut această boală a crescut cu 10%

Numărul copiilor care au făcut varicelă a crescut cu peste 10 la sută, în ianuarie, faţă de luna decembrie a anului trecut. Medicii avertizează că, dacă nu este tratată corespunzător, boala poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii, cum ar fi encefalita sau pneumonia.''În luna ianuarie noi am înregistrat 305 cazuri de varicelă la toate persoanele dintre care 282 sunt la copii, adică 92 % sunt copii. Cei mai mult fac boală 62% sunt copii cu vârsta de 3-6 ani cei care merg la grădiniţă'', a declarat epidemiologul Oxana Constantinova.Medicii spun că bolnavii trebuie să se adreseze la doctor chiar la primele simptome ale bolii.''Primele elemente eruptive apar pe spate apoi pe piept, după care apar pe faţă şi celelalte părţi ale corpului. Părinţii sunt sfătuiţi să supravegheze copii, să respecte igiena, să monitorizeze temperatura. Şi desigur prelucrarea elementelor eruptive cu soluţii antiseptice şi evitarea băilor'', spune medicul de familie de la CMF 5, Ludmila Rîmbu.O mamă din Capitală ne-a povestit că băiatul ei, în vârstă de cinci ani, s-a îmbolnăvit deja a doua oară de varicelă.''La vârsta de doi ani a mai avut varicelă, formă uşoară. Am anunţat medicul de familie şi mi-a spus cum trebuie să procedez.''Femeia mai spune că pentru a evita răspândirea bolii, a izolat copilul în altă cameră.''Din acea zi băiatul este izolat în altă cameră, fiindcă mai avem un bebeluş de două luni şi mă tem să nu se contamineze. Temperatură a avut trei zile, doar că cea mai mare teamă a mea este că copilul nu are poftă de mâncare, are dureri de cap şi o starea de oboseală destul de mare.''Potrivit medicilor, varicela sau vârsatul de vânt, cum i se mai spune în popor, apare la vârste diferite, iar în unele cazuri poate lăsa sechele.''Sunt femeile însărcinate, sunt nou-născuţii şi sunt persoanele care au un statut imun compromis. Acestea sunt persoanele care au cancer, persoanele care primesc un tratament imunosupresor şi persoanele care au HIV-SIDA'', susține Ludmila Rîmbu.Pe parcursul anului trecut, în municipiul Chişinău au fost înregistrate peste o mie de cazuri de varicelă.